Trener kleknuo pred sudiju i molio ga da produži utakmicu

Fudbaleri CSKA i Ludogoreca podijelili su bodove u Sofiji u okviru 18. kola bugarske Parva Lige odigravši neriješeno 1:1.

Međutim, utakmicu su obilježile bizarne scene u kojima je u glavnoj ulozi bio trener domaći ekipe Nestor Jevtić.

Srbijanski trener bio je razočaran kad je vidio da je sudija odlučio produžiti meč samo dvije minute.

Najprije se počeo valjati po podu, a onda je kleknuo ispred četvrtog sudije i bezuspješno ga molio da meč produži za još četiri minute.

Inače, goste je u vođstvo doveo Keseru i 0:1 je bio rezultat prvog poluvremena, a u nastavku je uslijedila prava drama.

Watch how CSKA-Sofia coach Nestor El Maestro asked for more added time after the referee gave just two minutes of stoppage time at the end of today's league decider against champions Ludogorets (1-1). El Maestro demanded six more minutes to be played... pic.twitter.com/zgyAWfYMtS