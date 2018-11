Trener pogođen novčićem u glavu, golmana napali bijesni navijači

Edinburški derbi između Hartsa i Hibernijana biće upamćen po netaknutim mrežama i haosu koji je nastao u poslednjim trenucima meča.

Nekadašnji strateg Seltika, a sada Hibernijana, Nil Lenon, pogođen je novčićem u lice, poslije čega je završio na zemlji, a u isto vrijeme je Hartsov golman dobio udarac od navijača gostujućeg tima kada je krenuo po loptu.

Lenon je u 90. minutu počeo da proslavlja pogodak, koji nije video da je poništen, provocirao publiku i dobio pogodak u glavu, a čuvar mreže domaćih je ni kriv ni dužan morao po loptu koja se nalazila baš kod besnih pristalica zbog poništenog pogotka.

It is fair to say it all kicked off in the Edinburgh derby last night...



A last-minute disallowed goal, celebrated by Neil Lennon, caused carnage.



