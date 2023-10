Treneru razbijena glava, klupski autobus uništen (FOTO/VIDEO)

Nakon što su treneru Liona, Fabiju Grosu, navijači Olimpika iz Marseja razbili glavu, donijeta je logična odluka - derbi francuskog prvenstva neće biti odigran večeras.

Huligani iz Marseja opkolili su autobus sa igračima i trenerima iz Liona, gađali ga bakljama i kamenjem, potpuno ga polupali, što se vidi i na fotografiji, a legendarni Italijan završio je sa ušivenom glavom i zavojem preko nje.

Pogledajte kako je izgledao napad na ulicama Marseja, te dolazak potpuno polupanog autobusa na stadion "Velodrom".

Lyon’s team coach was stoned as they travelled for their game against Marseille. Lyon manager Fabio Grosso got hurt and was bleeding from his face. He is being treated. [@RMCsport] pic.twitter.com/G2vh1boJM3