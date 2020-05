Tri decenije od tuče na "Maksimiru": Balon se punio i eksplodirao

Prije tačno trideset godina, 13. maja 1990. godine, dogodili su se veliki neredi na stadionu "Maksimir" uoči meča između Dinama i Crvene zvezde.

Utakmica između hrvatskog i srpskog kluba nikada nije ni odigrana, a slika divljanja navijača obišla je cijeli svijet.

Na istoku i sjeveru Maksimira, a potom i na terenu viđeni su veliki neredi i sukobi navijača s policijom.

Jedan od igrača koji je ostao na terenu bio je Zvonimir Boban, koji se i sam sukobio sa policijom zbog čega je i kažnjen sa devet mjeseci neigranja.

Ovog događaja za "Index.hr" prisjetili su se nekadašnji fudbaleri Zvezde Stevan Dika Stojanović i Refik Šabanadžović.

"Trebalo je da čuvam Bobana, ali nažalost do utakmice nije došlo. Uvijek sam voleo da dođem na Maksimir, obožavao sam da igram tamo. Utakmice protiv Dinama ili Hajduka su bili pravi derbiji, dani za koje smo živjeli. Tako je bilo i tog dana. Puni iščekivanja, uzbuđenja, došli smo u Zagreb, ali dogodilo se to što se dogodilo", rekao je Refik Šabanadžović i dodao:

"Šta sam ja znao o politici? Kao klinac sam iz Željezničara došao u Zvezdu, a tamo su tada bili igrači iz cijele Jugoslavije. Prosinečki i Jurić Hrvati, Najdoski i Pančev iz Makedonije, Rumun Belodedić, Crnogorac Savićević… Svi smo se družili i nije nas bilo briga za politiku u to doba. Kad sam vidio to što se događa na tribinama i na travnjaku, doživio sam šok".

Šabanadžović ističe da su fudbaleri dva tima i dan danas prijatelji.

"Užasno mi je žao što je došlo do tih nereda, ali verujte mi, igrači su bili najmanje krivi. Kad su počeli neredi, kad je bilo jasno da od fudbala neće biti ništa, otišli smo u svlačionicu, a onda u avion odveo u Beograd. Igrači Zvezda i Dinama i danas su prijatelji. Baš sam nedavno u Sarajevu bio sa Zvonom Bobanom. Sve što se dogodilo tog dana nije moglo narušiti činjenicu da smo bili i ostali jako bliski".

Dika Stojanović takođe se prisetio incidenata na Maksimiru.

"Straha za nas nije bilo jer, ponavljam, nismo očekivali da će se to dogoditi. Više smo bili šokirani. Kad je kamenje počelo da pada na teren, otišli smo u svlačionicu i većinu događaja videli tek kasnije na televiziji. Igrači Dinama su pričekali da se situacija malo smiri i zajedno smo napustili stadion. Svi smo mi bili veliki prijatelji, sportisti i do danas smo u odličnim odnosima. Koliko nismo bili svesni što se događa, toliko smo bili svesni da nam to ne treba. Nikad ni pre ni posle nisam neku neugodnost doživeo u Zagrebu. Imam osećaj da se dugo vremena jedan balon punio i da se tog dana toliko naduo da je morao da eksplodira. Teško mi je kao sporisti dati odgovor zašto se to dogodilo baš toga dana, jer liga se igrala i sledeće godine, a onakvih nereda nije bilo. Danas, nakon 30 godina, mislim da neću pogrešiti ako kažem da se zna ko je to sve izrežirao i kome su neredi bili u interesu. Politici da, a nama sportistima ne", rekao je Stevan Dika Stojanović.