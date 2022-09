Tri decenije postojanja Fudbalskog saveza RS: "Fudbal je život"

Fudbalski savez Republike Srpske proslavlja tri decenije postojanja (osnovan je 5. septembra 1992.), a centralni događaj biće održan 16. septembra u Banjaluci, za kada je zakazana svečanost čiji je moto "Fu-dbal je život".

Predsjednik FS RS Vico Zeljković je danas na sjednici Organizacionog odbora za proslavu 30. rođendana fudbala u RS naveo da je ovo veliki dan za fudbal, ali i cjelokupan sport u Republici Srpskoj.

"Iza nas su tri decenije postojanja i ra-da FS RS, koji je nastao u teškim vremenima, i to nas obavezuje da sa posebnom pažnjom pristupimo ovom događaju, putem kojeg ćemo izraziti zahvalnost ljudima bilo da su danas sa nama ili nisu, a koji su zaslužni što je Fudbalski savez Republike Srpske postao to što jeste. Moramo da vidimo u kojem pravcu ide fudbal u Republici Srpskoj. FS RS je pokrenuo infrastrukturne projekte koji će obezbijediti razvoj i napredak fudbala i sporta na ovim prostorima i to je samo početak nove ere, od čega nećemo odustati. Nastavićemo sa ulaganjima i daćemo sve od sebe da dođemo u sve sredine", naveo je Zeljković i dodao:

"Imamo veliku podršku i pomoć institucija, od srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, kojem smo veoma zahvalni na svemu što je učinio kako za fudbal, tako i za cjelokupan sport u Republici Srpskoj."

Prvi predsjednik FS RS bio je Branko Lazarević, koji se prisjetio puta koji je fudbal na ovim prostorima prešao.

"Fudbal je vječan, što bi rekao Ljuba Tadić. Drago mi je što sam ovom prilikom sreo ljude sa kojima smo započeli ovu lijepu fudbalsku priču. Sretan sam zbog toga, ali i tužan jer neki od njih nisu više sa nama, ali vidim da nasljednici idu u pravom smjeru", kazao je Lazarević.

U osnivanju FS RS učestvovao je i ba-njalučki novinar i publicista Tomo Marić, koji kaže da želi da proslava 30 godina fudbala u RS bude manifesta-cija ljubavi, napretka, uspješnosti, ljudske časti i dobrote i da je fudbal za ove tri decenije učunio mnogo za Re-publiku Srpsku i postao njeno obilježje u svakom smislu.

FS RS je danas upriličio akciju podjele lopti prvoligašima i drugoligašima.