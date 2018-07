"Trikolori" prvi polufinalisti, Urugvaj bez Kavanija nemoćan

Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti Svjetskog prvenstva u Rusiji, nakon što su savladali Urugvaj rezultatom 2:0.

Prvih 40-ak minuta gledali smo poprilično dosadan fudbal, a onda je uslijedilo nekoliko prilika, a iz jedne se izrodio gol.

Varan je donio prednost Francuskoj nakon sjajnog ubačaja Grizmana. Igrao se 40. minut.

Samo nekoliko minuta kasnije Urugvaj je mogao do izjednačenja, ali je Ljoris to spriječio. Tu situaciju pogledajte na OVOM LINKU.

Francuska je do drugog gola došla u 62. minutu, nakon dobrog šuta Grizmana i očajne reakcije Muslere. Francuz je sa 20-ak metara raspalio po lopti, ali golman Urugvaja užasno reaguje i lopta mu prolazi kroz ruke.

U 64. minutu zamalo je došlo do ekspresnog smanjenja prednosti. Urugvaj je izvršio pritisak na gol Ljorisa, a nakon nekoliko "odbijenaca" lopta dolazi do Rodrigeza koji je raspalio po njoj, ali je za malo bio neprecizan.

Bilo je to sve od Urugvaja. Francuzi su do kraja kontrolisali meč i došli do polufinala gdje će se sastati sa boljim iz meča Brazil - Belgija.