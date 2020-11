Trinkijeri: Zvezda najteži protivnik do sada

Andrea Trinkijeri i Crvena zvezda ponovo su rivali.

Do juče u ABA okvirima, sada u višem rangu takmičenja. Evroligaški sudar minhenskog tima i Beograđana zakazan je za petak od 20.30 sati u Bavarskoj.

Italijan, do prošle sezone na klupi Partizana, savršeno zna šta ga čeka sa druge strane - fizička sila.

"U prethodnih nekoliko nedjelja Zvezda je pojačala roster sa trojicom veoma kvalitetnih igrača (Teri, Ročesti, O'Brajant)", podsjeća Trinkijeri na nova lica u taboru narednog rivala.

U superlativu je Italijan pričao o timu Saše Obradovića.

Očekuje nas najteža utakmica do sada u smislu fizičkog izazova koji je pred nama, jer Zvezda igra veoma agresivno, sa mnogo energije. Imaju takođe "dubok" roster, pobedili su CSKA i to mnogo govori o njima. Očekuje nas "težak dan na poslu", biće nam teško i u napadu i u odbrani. I zbog toga, moramo biti bolji nego što smo bili do sada - rekao je Trinkijeri za zvanični sajt kluba.

Bajern poslije šest utakmica ima skor 4-2, pri vrhu je tabele, dok Zvezda, uz meč manje, ima negativnih 2-3.

Za njemački tim sjajno ove sezone igra Vladimir Lučić, najbolji je igrač i strijelac ekipe (15.5 poena u prosjeku po utakmici), i definitivno će i protiv Zvezde biti najjači Trinkijerijev adut. Uz Lučića, Boldvin i Rejnolds, koji takođe imaju dvocifreni košgeterski učinak u prosjeku po meču, biće najveća prijetnja po crveno-bijele.

