Tuča navijača sa policijom u Sofiji, više povrijeđenih (FOTO)

Više osoba je povrijeđeno u sukobima navijača i bugarske policije u Sofiji uoči meča grupe G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine između Bugarske i Mađarske, prenosi bugarski Sportal.

Navijači više bugarskih klubova okupili su se danas popodne u blizini stadiona "Vasil Levski" gdje je u 18 časova počeo meč između Bugarske i Mađarske, koji se igra bez publike.

Navijači su u grupama krenuli ka stadionu, ali ih je bugarska policija spriječila da priđu tom sportskom objektu pošto je postavila kordone. Oko 17.40 časova po centralnoevropskom vremenu izbili su sukobi između navijača i policije. Navijači su počeli da bacaju baklje i tvrde predmete na policiju, koja je odgovorila vodenim topovima. Lokalni mediji navode da ima povrijeđenih na obje strane.

Oh, lol, football fans in Sofia, Bulgaria, finally had enough of the Bulgarian Football Union. It took them about twenty years, where the last 5-7 were under the bottom of the barrel for our national team. Here's a photo of a police van being set on fire tonight, amidst a protest pic.twitter.com/0BLPuy2pCn