Tuga na Ostrvu: Preminula poznata fudbalerka

Poznata engleska fudbalerka Medi Kjuzak preminula je u 28. godini, potvrdio je njen klub Šefild junajted.

Kjuzak je inače tokom prošle sezone prešla brojku od 100 mečeva u dresu Junajteda, bila je i zamjenik kapitena, nedavno i potpisala novi ugovor, a i dalje nema informacija o uzroku smrti.

"Fudbalski klub Šefild junajted je slomljen što mora da saopšti tužnu vijest o smrti Medi Kjuzak. Klub i Medina porodica bi cijenili period privatnosti i neće dalje komentarisati o ovom tužnom trenuku", saopšteno je iz engleskog kluba, prenosi Mondo.

