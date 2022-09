Tuhel: Ne pamtim kada smo primili ovakav gol

Tomas Tuhel, menadžer Čelsija, bio je veoma razočaran ishodom utakmice sa Dinamom u Zagrebu.

Hrvatski predstavnik u Ligi šampiona pobedio je "plavce" iz Londona sa 1:0 (1:0) pogotkom Mislava Oršića u 13. minutu.

Upravo je taj primljeni gol bio i glavna tema izlaganja njemačkog stručnjaka po završetku meča u Maksimiru.

"Protivnik me nije iznenadio, očekivali smo ovakav Dinamo. Poslije prvih 15-20 minuta nismo bili dobri, rekao bih da nismo namirisali krv. Ne razumijem to, imali smo prostora da napravimo više nego što jesmo. Ovakav gol još nismo primili. Dva igrača su nas izigrala u kontri. Moramo da budemo bolji, mislio sam da idemo u dobrom smeru, ali ovo danas me iznenadilo", priznao je Tuhel.

Imao je šta da zamjeri svojim izabranicima, očigledno je da nisu ispoštovali sve zahtjeve.

"Nismo realizovali svoje prilike u prvih 15 minuta pa smo dobili nevjerovatan gol od dva igrača u kontri. Nakon toga smo se mučili u kreaciji. To je otprilike to. Jesam li očekivao ovakav Dinamo? Očekivao sam da ćemo mi biti bolji, no opet smo odigrali loše i to je trenutno naša realnost", dodao je Tuhel.

Kaže da mu upšte nije jasno zašto je njegov tim tako loše igrao.

"Ljut sam na sebe i našu igru. Nismo bili dovoljno dobri, posvećeni, agresivni. Ovo nije bilo dovoljno ni timski ni individualno, zato smo izgubili. Ne znam otkud je došla ovako loša igra. Mislim da je nedostajalo želje, gladi. Tako ne možete da igrate na najvišem nivou", zaključio je strateg Čelsija.

(b92)