Tuhel: Želimo finale

Trener fudbalera Bajerna, Tomas Tuhel izjavio je danas da je cilj minhenskog kluba plasman u finale Lige šampiona i da njegova ekipa želi da bude konkurentna, prenose njemački mediji.

Fudbaleri Bajerna dočekaće sutra od 21 čas u Minhenu ekipu Reala u prvoj utakmici polufinala LŠ.

"Želimo da se plasiramo u finale LŠ. Napravili smo jedan korak protiv Arsenala, a sada je vrijeme da napravimo sljedeći protiv Reala. Želimo da budemo konkurentni u polufinalu LŠ i da se potom nađemo na Vembliju. To neće da nam pomogne da vratimo bodove iz drugih takmičenja, ali planiramo da igramo u finalu LŠ", rekao je Tuhel na konferenciji za medije u Minhenu.

On je dodao da očekuje veliku podršku navijača na sutrašnjem meču.

"Potrebna nam je vrhunska atmosfera. Ni u revanšu neće da bude drugačije. Želimo da navijači budu dio igre i da nas nose, pogotovo u teškim trenucima. Moramo da stvorimo ambijent, koji će da nam pomogne da pobijedimo", naveo je trener Bajerna.

"We want to push it over the line to be the team to go to Wembley" Bayern Munich boss Thomas Tuchel previews their Champions League semi-final first leg against Real Madrid on Tuesday ⏳ pic.twitter.com/SOUyEmDZ1X