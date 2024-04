Tuhel pronašao novi posao u Engleskoj

Mančester junajted je u potrazi za novim trenerom, Tomas Tuhel je od ljeta slobodan jer je već najavio da će napustiti klupu Bajerna, pa nije nemoguće da se slavni engleski klub i odlični njemački stručnjak udruže na kraju ove sezone.

Takvu informaciju prenose brojni engleski i njemački mediji koji tvrde da da je kontkat već uspostavljen i da postoji obostrana želja da do saradnje dođe.

Međutim, put od prvog kontakta, ukoliko ga je zaista i bilo, pa do finalne realizacije transfera ja veoma dugačak i za sada je sve u domenu spekulacija.

BREAKING: Sir Jim Ratcliffe has asked Thomas Tuchel about a commitment to #mufc next season in the event that Erik ten Hag leaves in the summer. Ratcliffe values Tuchel highly.