Tuhel se predao: Čestitam Leverkuzenu na tituli

Sedam kola prije kraja Bajer iz Leverkuzena ima velikih 13 bodova prednosti u odnosu na Bajern.

Reklo bi se da je sve gotovo u borbi za titulu nakon što je juče Bajer savladao Hofenhajm 2:1, a Bavarci na svom terenu izgubili od Borusije Dortmund 2:0.

I trener Bajerna Tomas Tuhel je prihvatio poraz.

“Nakon ove utakmice više nema potrebe za brojanjem bodova. Koliko je sada razlika? Čestitamo Bajeru”, rekao je Tuhel.

Thomas Tuchel has admitted that the Bundesliga title race is over after Bayer 04 Leverkusen moved 13 points clear of Bayern Munich: “Congratulations to Bayer Leverkusen”. “The title race is over”. pic.twitter.com/SblrIyFbxK