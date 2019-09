Tumbaković: Na slatkim sam mukama, ali ne smemo da pogrešimo

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković rekao je da će timska igra, a ne pojedinac, odlučiti meč protiv Portugalije u Beogradu u kvalifikacijama za EURO.

"Neću reći ništa novo ako kažem da je to tim. Tim čine pojedinci. Jedan igrač može da doprinese krajnjem rezultatu, ali to nije odlučujuće. Ima Portugal sjajne pojedince, imamo i mi", rekao je Tumbaković na konferenciji za novinare u Kući fudbala u Staroj Pazovi.

On je ponovio da Portugalija nije samo Kristijano Ronaldo, već i da ima mnogo kvalitetnih igrača.

"Gledamo rezultate, statistiku... To je ekipa koja je jednu utakmicu izgubila u poslednjih 15, i to na Svetskom prvenstvu od Urugvaja. Poslednji gol iz igre su primili u septembru prošle godine. Kompaktna ekipa... Pominjemo Ronalda, ali imaju toliko dobrih igrača u svim ostalim linijama tima. Ako budemo želeli nešto da napravimo moramo da držimo koncentraciju svih 90 minuta".

On je priznao da je na "slatkim mukama" oko sastava.

"Ovde ne sme da se pogreši. Igramo mini ligu od osam utakmica, a ostalo je pet. Svaka greška u pravljenju tima skupo košta jer nema vremena da se to popravi. Ima slatkih muka, treba se opredeliti na jedan model igre i držati koncentraciju", naveo je on, konstatujući da će timski rad i odgovornost biti presudan faktor.

Iz FS S-a su saopštili da je prodato oko 41.000 karata za utakmicu, što je obradovalo Tumbakovića.

"To je sjajna priča. Bili bismo presrećni da dođe 20.000 ili 25.000 ljudi. Jedan od razloga je i Ronaldo, ali ima nečeg i do nas. to je interesa. Narod želi da vidi Srbiju, novog selektora", zaključio je on.

Utakmica između Srbije i Portugalije igra se sutra na stadionu "Rajko Mitić" od 20.45.