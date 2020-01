Tumbaković: Navijaću za Bosnu u baražu za EURO 2020

"Duško (Bajević) zaista može da sastavi odličnu ekipu i želim im svu sreću protiv Sjeverne Irske", rekao je selektor Srbije Ljubiša Tumbaković.

Fudbalsku reprezentaciju Srbije očekuje baraž za plasman na Evropsko prvenstvo, a nije teško zaključiti od koga će prijetiti najveća opasnost po gol Marka Dmitrovića 26. marta u Oslu.

Par dana nakon čudesnog debija Erlinga Halanda za Borusiju iz Dortmunda, selektor Srbije Ljubiša Tumbaković u intervjuu za agenciju "Anadolija" prenio je svoje utiske o norveškom čudu od djeteta.

"Ako neko za 25 minuta postigne tri gola u prvom nastupu za novi klub, onda je jasno da se radi o vanserijskom golgeteru. Pratim tog igrača od trenutka kada je postalo izvjesno da ćemo sa Norvežanima odmjeriti snage u plej-ofu i mogu kratko i jasno da konstatujem - kapa dole. Čitava geneza njegovog razvoja od omladinske, preko mlade reprezentacije, do ulaska u najjaču državnu selekciju govori o ogromnom potencijalu i nevjerovatnom talentu. Tačno je da nema mnogo nastupa za A tim Norveške, ali je igrama u Salcburgu i sada u Dortmundu nagovijestio da će već u martu biti nosilac igre i jedan od najvećih aduta mog kolege na klupi norveške reprezentacije".

"HALAND ĆE NAM BITI PROBLEM U OSLU"

Njemačkim medijima nije trebalo mnogo, pa da Halanda uporede sa Levandovskim i proglase ga najboljom investicijom "milionera" u 21. vijeku.

"Onako na prvi pogled, sa visinom od 194 cm, stiče se utisak da je snažan i korpulentan igrač. Sa druge strane, rekao bih da je riječ o idealno građenom sportisti. Vretenaste konstitucije, tehnički i taktički na izuzetno visokom nivou. Prosto ne vjerujete da neko u tim godinama posjeduje kvalitet koji ga svrstava u kategoriju napadača vrhunske klase. Obično ta pozicija zahtjeva mnogo iskustva, jer što je igrač stariji, to se bolje snalazi, bolje procjenjuje situaciju i lakše postiže golove. On je već sada kompletan igrač, moderan tip centarfora, sa neslućenim brzinskim i motoričkim sposobnostima, osjećajem za gol, percepcijom kada da napadne loptu i kada da uputi udarac. Biće nam zaista veliki problem u Oslu", rekao je Tumbaković.

Norveška je kroz Ligu nacija i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo ostavila utisak jakog kolektiva u kome nema mjesta isticanju pojedinaca i individualnom rješavanju bilo kakvog problema na terenu. Sada su u situaciji da cijela Evropa bruji samo o jednom članu njihovog tima.

"Haland je zaista u brutalno dobroj formi i sada se mnogi pitaju kada će da stane. Iz dana u dan, iz utakmice u utakmice, njegova karijera ide uzlaznom linijom. Interesantno je da na početku ni u jednoj svojoj ekipi nije bio standardni prvotimac, nego je golovima i angažovanjem uspijevao da ubijedi trenere i da pošalje jasnu poruku da za tako kvalitetnog špica ne postoji alternativa. U Njemačku je stigao sa oreolom rasnog strijelca, pa ni to nije bilo dovoljno da se protiv Augsburga nađe u startnoj postavi. Ne čudi me što su ljudi iz Borusije poslije tog rafala u drugom poluvremenu, u Halandu prepoznali novog Levandovskog. Novog ljubimca navijača, nekoga ko će da im donese rezultat, a sa rezultatom i novac. E sada, kako će se sva ta pompa oko njegovog imena odraziti na igre u reprezentaciji i da li će to za njega biti veliki pritisak, ne znam. Nisam siguran", istakao je Tumbaković.

I dok Tumbakovićevi pomoćnici putuju po Evropi i pomno prate nastupe potencijalnih norveških reprezentativaca (prošlog vikenda je i Aleksander Sorlot zablistao sa tri gola za turski Trabzon u meču protiv Kašimpaše), stručni štab reprezentacije Srbije je od srijede jači za još jedno ime. O formi "orlova" ubuduće će brinuti jedan od najvećih stručnjaka u regionu iz oblasti fizičke pripreme i rehabilitacije fudbalera, Andreja Milutinović.

"Andra je potpisivanjem ugovora sa Savezom samo ozvaničio saradnju koja traje već nekoliko godina, jer je riječ o čoveku koji je u bliskom kontaktu sa preko 20 naših igrača. On vodi računa u njihovoj kondiciji, treningu, ishrani, oporavku... šalje im programe na dnevnom, nedjeljnom i mjesečnom ciklusu... bukvalno zna kako dišu i koliko ko može u datom trenutku. Njegova pomoć je od neprocjenjivog značaja, biće sa nama od prvog dana okupljanja, razgovaraćemo, razmjenjivati informacije, trudićemo se da iskontrolišemo fizičko stanje svakog igrača i da eventualno saniramo neku od povreda. Ja bih najviše volio da Andra nema posla, da svi igrači budu zdravi i uvijek na raspolaganju, ali znate da je to u savremenom fudbalu prosto nemoguće. Zato je njegova uloga veoma ozbiljna i drago mi je što će konačno biti tu, na izvoru informacija i što će imati direktan kontakt sa igračima", kazao je Tumbaković.

Prvi zadatak novog koordinatora medicinske službe FSS je da što pre osposobi najboljeg strijelca Srbije i momka od čije igre zavisi sudbina "orlova" u baražu za Evropsko prvenstvo, Aleksandra Mitrovića.

"Mislim da je Milutinović taj posao već priveo kraju. Mitrović se ove nedjelje vraća u Englesku i vrlo brzo će biti na raspolaganju treneru Fulama za mečeve u Čempionšipu. Bar sam takvu informaciju dobio od Andre", naglasio je Tumbaković.

Vjerovatno ni članovi norveškog stručnog štaba ne spavaju mirno kada vide kako igraju Dušan Tadić, Sergej Milnković-Savić, Adem Ljajić...

"Ne sumnjam da i oni imaju kvalitetnu skauting službu i da su već uradili ozbiljnu analizu naših igrača. Mislim da smo, pojedinačno gledano, prisutniji u Evropi i da imamo bolji status od Norveške. Ne kažem da je to neka prednost, u fudbalu su mjerodavni samo teren, lopta, protivnik i sudija. Sergej igra dobro, Tadić takođe. Možda Dušan u ovom momentu i nije na nivou iz prošle sezone, ali on je postavio visoke standarde i zaista je teško održati kontinuitet kada ljudi na svakoj utakmici očekuju od vas da budete čovjek odluke. Opet je dominantan u jednoj ligi koja nije jednostavna za igranje i to mora da me raduje. Ima tu još momaka koji se nameću i na koje ozbiljno računam, ali ne želim da im spominjem imena, da norveškim skautima ne bih olakšao posao".

"LJAJIĆ JE MOJ TIP IGRAČA"

Mediji u Turskoj veoma pozitivno pišu o tome koliko nastupi za Srbiju utiču pozitivno na Adema Ljajića i konstatuju da je lucidni vezista poslije svakog povratka sa reprezentativnog okupljanja igrao kao preporođen za Bešiktaš.

"Ljaju znam iz njegove prve selekcije kada je došao u Partizan zahvaljujući Dušanu Trbojeviću koji ga je pronašao na nekom selektivnom turniru u Srbiji. Uvijek mi je privlačio pažnju jer je taj njegov način igre kompatibilan sa mojim fudbalski ubjeđenjem. Uvijek sam volio takav profil igrača. Drago mi je da čujem da ga nastupi za Srbiju osvježe i učine još jačim, ali vjerujte mi da tu nema neke velike tajne. Ništa specijalno mi njemu ne radimo tokom reprezentativnih akcija, samo mu damo onu slobodu bez koje njegov potencijal i njegove fudbalske karakteristike nikada ne bi bile dovoljno izražene. On svaku šansu iskoristi na najbolji način, zadovoljan sam kako igra, vjerovatno dobije i na samopouzdanju i to je jedino objašnjenje zašto se u Istanbul vrati kao preporođen“, govorio je Tumbaković.

Tumbakovića raduje činjenica da bi još dvije reprezentacije iz regiona mogle da se nađu na završnom turniru Evropskog prvenstva.

"Naravno da ću navijati za Bosnu i Makedoniju. Robi (Prosinečki) je moj veliki prijatelj i volio sam da ode na Evropsko prvenstvo, ali je i Duško Bajević odlično rješenje. Radi se o iskusnom stručnjaku, a iskustvo u mečevima posle kojih nema popravnog može da bude od presudnog značaja. Nemaju Bosanci samo Džeku i Pjanića, tu su Lulić, Kolašinac... pa onaj mali što igra u Turskoj, ne mogu da se sjetim kako se zove ali igra odlično po desnoj strani (Edin Višća, op.a.). Duško zaista može da sastavi odličnu ekipu i želim im svu sreću protiv Sjeverne Irske. Makedonci su u ekspanziji i po mom mišljenju, apsolutni favoriti u baražu. Ubijeđen sam da će bez većih teškoća rešiti obje utakmice u svoju korist, prvo protiv Kosova, a zatim protiv pobjednika meča Gruzija-Bjelorusija“, rekao je Tumbaković.