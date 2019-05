Tumbaković: Partizan u ovom momentu ne postoji

Trofejni trener fudbalera Partizana Ljubiša Tumbaković kritikovao je trenutnu situaciju u klubu iz Humske i poručio da radi tako kao da ne postoji.

Osvajač šest titula prvaka države sa crno-bijelima, potom sportski direktor i potpredsjednik, u emisiji Sport kluba ističe da nije siguran da sadašnje rukovodstvo Partizana može da promijeni stvari na bolje.

"Ovog momenta Partizan kao klub ne postoji. Nije ni deo onog sistema i i neće biti dok se ne budu dozvali pameti. Kad budu počeli da rade kao što je nekad neko radio, onda će Partizan ponovo biti klub", rekao je Tumbaković.

Sadašnji selektor reprezentacije Crne Gore priznao je i da snosi dio krivice što se vratio u Partizan 2014. godine.

"Imam deo krivice koju moram da prihvatim. Kada sam se vratio posle inostranstva poverovao sam ljudima, kojima uvek verujem, da je neka opcija sa tadašnjim predlogom jednog čoveka čije ime ne želim da pomenem, da bude predsednik Partizana. Bio sam deo te priče koja je to prihvatila zarad dobra Partizana, bez obzira na to što nisam verovao da taj čovek može to da iznese i ta grupa ljudi koja se kasnije podelila u ove dve frakcije", rekao je Tumbaković.

On je dodao da se kaje što je tada prihvatio funkciju u vrijeme izbora Zorana Popovića za predsjednika Partizana.

"Ni jedna ni druga opcija nisu valjale, a ja sam bio deo toga i kajem se što sam to uradio, ali to je bilo, prošlo. Sada smo deo druge priče koja ima želju da se Partizan vrati pravim partizanovcima, kada dođeš u klub da imaš kome da se obratiš. Danas kada dođeš neće te ni prepoznati", zaključio je Tumbaković.