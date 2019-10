Tumbaković kaznio Jovića

Skandalima u srpskom fudbalu nikada kraj. "Rat" na relaciji Crvena zvezda i Partizan, pa loši rezultati nacionalnog tima u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, samo su neke od tema koji posljednjih dana pune redove domaće štampe. Ipak, sada se otišlo i korak dalje na Pirinejsko poluostrvo.

Naime, španski ugledni list "As" piše da se Luka Jović ne nalazi u reprezentaciji Srbije zbog kaznene mjere selektora Ljubiše Tumbakovića. Posljednja reprezentativna pauza nije dobro prošla za napadača Real Madrida, pošto je protiv Portugala odigrao sam četiri minuta, a protiv Luksemburga nije bio ni u ekipi.

Navodno razlog je bila povreda zbog čega je Jović otišao nazad u Madrid, međutim samo četiri dana kasnije nekadašnji napadač Crvene zvezde odigrao je meč sa Leventeom za "kraljevski klub".

To je navodno zasmetalo Tumbakoviću, koji ga je potom izostavio sa spiska za utakmice protiv Paragvaja i Litvanije, piše "As". Madridski list navodi da je to kaznena mjera Tumbakovića koji je još ranije izjavio "da niko nema zagarantovano mjesto u ekipi".

Jović je u aktuelnim kvalifikacijama bio strijelac protiv Litvanije, bilo je to još u junu, a od tada je bez gola i u reprezentaciji i u dresu Reala, o čemu su takođe pisali španski mediji kao "gorući" problem Madriđana.

(novosti.rs)