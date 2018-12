Ture napustio Olimpijakos poslije samo tri mjeseca

Fudbaler iz Obale Slonovače Jaja Ture napustio je grčki Olimpijakos poslije samo tri mjeseca u tom klubu.

Ture je igrao samo dvije utakmice u prvenstvu i dvije u Ligi Evropa od kako je kao slobodan fudbaler u septembru potpisao ugovor.

Ugovor je sporazumno raskinut.

"Jaja odlazi kao prijatelj i vrata Olimpijakosa su mu uvijek otvorena. Naši putevi će se ponovo susresti", navodi se u saopštenju Olimpijakosa.

Ture se ljetos vratio u Olimpijakos za koji je igrao u sezoni 2005/2006. U međuvremenu je nastupao za Monako, Barselonu i Mančester siti.

Karijeru je počeo 2001. u belgijskom Beverenu, a prije dolaska u Atinu igrao je dvije sezone u ukrajinskom Metalugu iz Donjecka.

Bio je šampion Španije i Evrope sa Barselonom, te Engleske sa Sitijem, a ima i duplu krunu sa Olimpijakosom.

Odigrao je 101 utakmicu i postigao 19 golova za reprezentaciju Obale slonovače s kojom je osvojio Kup afričkih nacija 2015.

I came back to @olympiacos_org because of the fans and to win trophies for them. Our bond is special.



So we have to do more to win for them and I will do everything to make that happen.



This club is for the FANS! We will give our ALL pic.twitter.com/3msUrab4w9