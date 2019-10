Turnir "Borik 2019" od 2. do 24. decembra

Turnir u malom fudbalu "Borik 2019", koji će u Banjaluci biti održan od 2. do 24. decembra, okupiće 66 ekipa raznih uzrasta, najavio je organizator ove manifestacije Jovica Keserović.

Keserović je na konferenciji za novinare povodom početka promotivne kampanje turnira, koji će biti održan u Sportskoj dvorani "Borik", rekao da će učesnici biti podjeljeni kategorije od 55 i više godina, veterani od 35 i više, te do 12, do 14 i do 16 godina.

On je naveo da je broj ekipa ograničen prostorom i drugim događajima koji su dogovoreni u dvorani.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić naveo je da postoji želja da ovo bude najbolji turnir u malom fudbalu u regionu, kako bi ovaj grad bio pozicioniran kao regionalni centar.

"To se može postići samo ako smo prepoznatljivi i po sportu, a ta oblast je postala jedan od naših strateških ciljeva", rekao je Radojičić.

On je naglasio da je opredjeljenje Gradske uprave da se što više ljudi bavi sportom, te da je pretpostavka za to stvaranje i veće sportske infrastrukture.

"Očekujem da ćemo do 2022. godine imati utrostručene sportske kapacitete, a i u budžetu predviđamo značajna izdvajanja za sport, klubove i manifestacije", rekao je Radojičić.

Direktor Sportske dvorane "Borik" Nenad Talić naveo je da je prema nagradama ovo najveći turnir u okruženju, te da će pobjednik osvojiti 20.000 KM.

On je naveo da će na ovom turniru, koji će imati i nekih novina, učestvovati i ekipe iz regiona.

Portparol "Banjalučke pivare" Milka Stanivuković rekla je da ova kompanija nastoji biti društveno odgovorna i da posebno podržava sportske manifestacije.

Promoteri ovog turnira fudbaleri beogradske "Crvene zvezde" Miloš Degenek i Srđan Babić, Vladimir Stojković iz "Partizana", te Adem Marušić iz italijanskog "Lacija" pozvali su putem video-linka posjetioce da u što većem broju prate ovaj događaj.

Početku promotivne kampanje turnira prisustvovao je i vršilac dužnosti ministra za sport Republike Srpske Mario Đuran.

Generalni pokrovitelj 44. turnira "Borik 2019" je Gradska uprava Banjaluka, a jedan od pokrovitelja "Banjalučka pivara".