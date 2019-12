U Humskoj morali da skraćuju stativu

Zanimljiva situacija dogodila se uoči utakmice između Partizana i Astane u Ligi Evrope.

Crno-bijeli od 21 čas dočekuju ekipu iz Kazahstana, ali su ljudi zaduženi za održavanje na stadionu u Humskoj imali pune ruke posla.

Kontrolori UEFA su mjerenjem došli do zaključka da je lijeva stativa na golu pred južnom tribinom duža za centimetar od one na suprotnoj strani, pa je ljudima iz kluba odmah naređeno da to saniraju.

"To su jednostavno propisi koji važe za sve klubove i koje UEFA tim za regulaciju. To je samo jedna od 'milion' stavki koje UEFA zahtijeva, kako bi takmičenja pod njenim okriljem bila apsolutno regularna", rekao je Nenad Danilović, predstavnik Partizana zadužen za koordinaciju sa UEFA .

(b92)