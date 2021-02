U Krupi bez bijele zastave

Nismo istakli bijelu zastavu. Jesmo u problemima, ali ćemo se boriti i na kraju izboriti opstanak u M:tel Premijer ligi Bosne i Hercegovine, gdje nam je i mjesto, poručio je Dragomir Ilić, potpredsjednik Fudbalskog kluba Krupa.

Jesenji dio sezone okončali su na predzadnjoj poziciji na tabeli, s ukupno 13 osvojenih bodova, koliko ima i sarajevski Olimpik na samom začelju. Zimska fudbalska pauza donijela je značajne izmjene u njihovom sastavu. Veliki broj fudbalera je napustio klub iz kanjona Vrbasa, dok uporedo lista pojačanja nije bila preduga.

"Ove zime napustio nas je značajan broj fudbalera. Čak 13 imena je manje u odnosu na jesenji dio sezone M:tel Premijer lige BiH. S druge strane, došla su samo četvorica, ujedno smo malo smanjili i budžet, ali nismo i nećemo se predati. Trudimo se i prilagodićemo se situaciji u kojoj se nalazimo na najbolji mogući način", kaže Ilić.

Fudbalsko bh. proljeće nastavljaju zadnjeg vikenda u februaru gostovanjem kod mostarskog Zrinjskog. Zatim dočekuju Široki Brijeg, te putuju u Doboj kod Kaknja na megdan ekipi Mladosti, koja im je jedan od direktnih konkurenata u borbi za opstanak.

"Pokušaćemo ostvariti rezultat koji nas ostavlja u eliti. U ovo doba korone i nemogućnosti normalnog funkcionisanja mi nismo bili u ideji da se zadužujemo. Izmirujemo redovno obaveze prema igračima. Skromni su uslovi i teško se neko odluči da dođe u klub, a ni tržište s igračima nije nešto prepuno", objašnjava Ilić.

Krupa će tako sezonu u elitnom razredu bh. fudbala nastaviti s ukupno 19 igrača i dva golmana.

"Je li to optimalan broj igrača - naravno da nije. Fali uvijek pojačanja na nekim pozicijama i za neke velike domete, ali je tako kako je. Mi ćemo u sezonu ući sa dvadesetak imena iz razloga finansija. Na tržištu nema velike ponude kvaliteta, a to što ima nama je nedostupno zbog novca. Sva priča se vrti oko novca, klub je sam, imamo jednog sponzora. Teška je situacija i u poslu i u privredi, teško je odvojiti ozbiljna sredstva i to je taj začarani krug. Međutim, bez obzira na sve mislim da s ovim igračkim kadrom ipak imamo motiv da svi zajedno pokažemo da vrijedimo i da se možemo izboriti za opstanak. Čak i da imamo više novca nema potrebe da gomilamo igrače po svaku cijenu. Vjerujem u naš stručni štab, igrače i znam da možemo napraviti dobar posao koji će nas ostaviti u društvu najboljih", zaključio je Ilić.

U prvih 19 odigranih kola Krupa je ostvarila samo tri pobjede, od čega dvije protiv trenutno drugoplasiranog Željezničara. Na "Grbavici" su slavili 1:0, te na domaćem terenu 2:1 u posljednjem jesenjem kolu. Sva tri boda upisali su i protiv Olimpika. Na kontu imaju i četiri remija, te 12 poraza.