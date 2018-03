U Mostaru odluka o lideru

Sa tri dana odgode zbog vremenskih neprilika Zrinjski i Željezničar u subotu će "Pod Bijelim brijegom" odigrati derbi 21. kola BH Telecom Premijer lige BiH, koji bi mogao odlučiti koje će ekipa sa startne pozicije dočekati takmičenje u Ligi za prvaka.

Drugoplasirani "plemići" uz Slobodu i Mladost čine tri ekipe koje su ove sezone uspjele poraziti "plave", a pođe li im to za rukom i ovog vikenda, prestići će ih za, ne velika, ali i te kako vrijedna, dva boda. U važnoj utakmici značiće im i podrška sa tribina.

"Odgoda kola nam odgovara. Ne samo zbog vremenskih uslova, koji će sigurno biti bolji, nego i zbog toga što je subota za većinu neradni dan. Očekujemo bolju posjetu, ljepšu atmosferu na stadionu, veći broj navijača i samim tim veću podršku koja će nam u ovako bitnoj utakmici, protiv direktnog konkurenta, i te kako značiti", smatra Blaž Slišković, trener Zrinjskog.

Promjena kalendara takmičenja uticala je i na trenažni proces njegovog tima.

"Ritam treninga je malo poremećen. Promijenili smo plan treninga za cijeli tjedan, ali ne vjerujem da će to značajnije utjecati na kvalitet naše igre. Nadamo se kvalitetnoj predstavi. Ne samo od strane Zrinjskog, nego i Željezničara, za kojeg je poznato da igra otvoreno, a to nam odgovara. Vjerujem da će tako igrati i u Mostaru i pokušati doći do pozitivnog rezultata, a nama nema nijedne druge opcije nego ići na sva tri boda", dodao je Slišković.

Zbog hladnog talasa izabranici Admira Adžema umjesto na "Grbavici" proteklu radnu sedmicu proveli su u karantinu u Međugorju. Iako bi ih sva tri boda u najvećem gradu Hercegovine "zakucala" na vrhu, trener "plavih" bio bi zadovoljan i remijem.

"Imali smo idealne uslove za rad. Znamo šta nas čeka 'Pod Bijelim Brijegom'. Znamo da je protivnik motivisan, kvalitetan, ali dolazimo spremni po dobar rezultat. Svaki ishod koji će nas zadržati na vrhu za nas je odgovarajući, pa ne bismo imali ništa i protiv podjele bodova", rekao je Admir Adžem.

Banjalučki Borac nakon poraza na domaćem terenu u prošlom kolu od Krupe ide u Tuzlu, gdje će odmjeriti snage sa Slobodom. Borac u Tuzli od 2012. godine nije osjetio slast pobjede.

"Kad se vratimo nekoliko dana unazad, vidimo da na susretu protiv Krupe nismo imali sreće. Stalno nam se vraćaju neke loše stvari kao bumerang. Vjerujem da će to jednom da stane i da će sreća biti ponovo na našoj strani", kazao je Igor Janković, trener Borca i dodao:

"Sloboda je dovela dosta pojačanja, koja su se brzo prilagodila i uklopila u ekipu. Tuzlaci su mnogo pokazali protiv Željezničara i Mladosti, ali imamo i mi svoje adute".

Jedan od tih aduta je i mladi fudbaler Armin Hodžić, koji je u petak na stadionu "Tušanj" potpisao ugovor s FK Sloboda. Fudbaler, koji je rođen 2000. godište, u subotu ima pravo nastupa za Tuzlake. Hodžić je protekli period nastupao za juniorski sastav Slobode, a nakon zimske pauze šef stručnog štaba FK Sloboda Tuzla promovisao je mladog Hodžića u prvi tim.

Predsjednik tuzlanske Slobode Senad Mujkanović kazao je u petak da je klub u protekloj godini poslovao u plusu 350.000 KM, ali je dodao da je nekadašnji predsjednik Slobode Fuad Baraković potraživanjem na ime pozajmica koje je izvršio prema Slobodi prije desetak godina blokirao klupski račun. Mujkanović je kazao da je tuzlanski klub tužio bivše fudbalere Ivana Fatića i Ivana Kostića zbog neispunjavanja iz ugovora predviđenih obaveza, te da će tuženi biti i Sulejman Krpić, Asim Zec i Mahir Karić. Osim ovih, problem za Slobodu je bilo mjesto za trening.

"Loši vremenski uslovi nas prate, glavni teren se po treći put čisti. Nemamo zaista ideje gdje ćemo danas (petak) trenirati, odnosno da li ćemo uopšte trenirati", rekao je trener Slavko Petrović i dodao da će protiv Borca igrati samo s jednim štoperom jer se na posljednjem trningu povrijedio Aleksandar Ignjatović, Perica Ivetić ima dupli žuti karton, a novajlije Vejcer i Tomas Ulinvengu još nemaju pravo nastupa.

Parovi: Čelik Mladost, Krupa Sarajevo, GOŠK Vitez, Zrinjski Željezničar, Sloboda Borac, Radnik Široki Brijeg. Sve utakmice igraju se u subotu od 14.30 časova.

BHT Premijer liga BiH

1. Željezničar 20 15 2 3 34:14 47

2. Zrinjski 20 15 1 4 38:17 46

3. Široki Brijeg 20 13 2 5 36:15 41

4. Sarajevo 20 11 3 6 42:18 36

5. Krupa 20 9 7 4 27:20 34

6. Radnik 20 8 4 8 20:24 28

7. Mladost 20 6 7 7 25:27 25

8. Borac 20 7 3 10 12:20 24

9. GOŠK 20 6 2 12 19:29 20

10. Sloboda 20 5 4 11 17:24 19

11. Čelik 20 4 1 15 16:48 13

12. Vitez 20 1 4 15 9:39 7