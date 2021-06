"U Srbiji i BiH je neko uvijek uvrijeđen"

Hrvatska u posljednje dvije decenije beleži najbolje rezultate gledajući reprezentacija sa ovih prostora.

"Kockasti" su redovni učesnici velikih turnira, sve više se pitaju u završnici (bili i viceprvaci svijeta), dok je na primjer za Srbiju san samo da se plasira.

Iako "Orlovi" imaju (imali), blago rečeno, respektabilan tim, uvijek se nešto ispriječilo ispred njih.

Bivši hrvatski fudbaler Boris Živković, koji je tokom karijere nosio dresove Bajer Leverkuzena, Kelna i Portsmuta, pokušao je da objasni te razlike.

"Kvalitet je najbitniji. Svi mogu da pričaju i pametuju. Kod nas na Balkanu svako je selektor, trener, ali prva i osnovna stvar je kvalitet. OK, sve reprezentacije iz regiona imaju pojedinačni kvalitet, i BiH, i Srbija, ali ako se to ne složi sve zajedno u kvalitetan tim, nema rezultata. Nije to individualni sport, pa da sam odlučuješ... Mora tu biti zajedništva, ljubavi, pozitivne energije između igrača. To je kolektiv od 25 ili 30 ljudi, svi se moraju da se poštuju u cijene", rekao je Živković za "Dnevni avaz".

Kako kaže, u Hrvatskoj postoji zajedništvo, za razliku od drugih selekcija iz Ex-Yu, sa izuzetkom Sjeverne Makedonije.

"U BiH i Srbiji uvijek je neko uvrijeđen. Bilo je toga i u Hrvatskoj, naravno da je uvrijeđen ili povrijeđen neko ako ne igra, ali trener treba da izvuče najbolje. Nije problem prvih 11, nego ovih drugi 15. Svako misli da treba da igra i ako nema tog zajedništva onda je teško napraviti rezultat. A svima je ljepše, bolje, kada se pobijedi. S druge strane, u klubu se ne ljutiš. A ako se naljutiš, onda te vrate kući. Pa, onda ne smeš da kažeš ništa, a u reprezentaciji možeš. To je, prema mom mišljenju, razlog što Hrvatska napreduje, jer kako-tako se igrači uvijek skupe oko zajedničkog cilja, grba 'Svi za jednog, jedan za sve'", poručio je.

Srbija nije uspjela da se plasira na EURO zbog poraza od Škotske na penale u baražu, dok Hrvatsku čeka meč sa Španijom u osmini finala.