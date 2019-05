U javnost pušten snimak poginulog Sale prije kobnog leta

Prošla su četiri mjeseca od smrti argentinskog fudbalera Emilijana Sale, ali njegova tragedija i dalje pogađa navijače. Snimak koja je puštena u javnost dodatno će razbjesniti one koji misle kako Sala nije smio ući u mali privatni avion te olujne noći iznad La Manša kada su poginuli on i pilot, piše Gol.hr.

Francuski L'Equipe objavio je snimak s WhatsApp aplikacije na kojoj se može čuti kako se fudbaler požalio svom rođaku kako ne želi otići u Kardif te da vlasnika Nanta Valdemara Kitu zanima samo novac.

"Prošle noći sam dobio poruku od Meise (Salin agent, opa.a.). Rekao mi je kako Frank Kita (sin vlasnika Nanta) želi razgovarati pa ga je nazvao. Žele me prodati, postoji ponuda Kardifa. S njihove strane, mogu dobiti velik novac pa žele da odem. Istina, posao je dobar, ali gledajući fudbalski meni nije zanimljivo", priča Sala na snimci.

"Eto, na sve načine žele da odem. Nije me strah, borio sam se cijelu karijeru. Baš suprotno. Ali, mislim da mi Meisa može naći nešto bolje do kraja prelaznog roka. Meisa je rekao ne Kardifu jer ne želi da idem tamo. Gledajući iz fudbalske perspektive, u dobroj smo poziciji oko ugovora. Ali mene baš briga za to."

"Istina, htio bih nešto dobro s obje strane, ugovorne i fudbalske, ali ne možeš uvijek dobiti sve. S druge strane, ne želim razgovarati s predsjednikom jer ću se naljutiti. Gadi mi se kad ga vidim. Želi me prodati jer je dobio dobru cijenu za mene. Želi da odem tamo, a nije me ni pitao. Samo ga briga za novac", sipao je gorčinu Sala prije kobnog odlaska u Vels.

"Ovo je totalni haos. Ne znam šta napraviti jer moram se svakog jutra pogledati u lice. Nikoga nije briga za mene, nikoga ne zanima što ja moram proći", rekao je Sala na snimku, prenosi Gol.hr.

L'Equipe je odmah dao priliku predsjedniku Nanta Valdermaru Kiti, koji je pokušao objasniti Saline optužbe.

"Iznenađen sam i razočaran. Ponio sam se maksimalno korektno, ali moram prihvatiti da to druge osobe vide drugačije. Nažalost, dogodila se ta glupa nesreća. Bio je dječak, vrlo edukovan. Da nije preminuo mislim da bi danas bio jako sretan. Imam osjećaj da to ipak nisu njegove riječ", rekao je Kita, aludirajući pritom da mu neto smješta nakon Saline smrti.

Na optužbe da je samo htio zaraditi od prodaje Sale, Kita se pokušao braniti.

"Da sam samo htio zaraditi novac, to nije način na koji bi to napravio. Na kraju dana ne bi mi puno ostalo nakon što se novac podijeli na sve upletene stranke (menadžer, porodica itd.) Danas ne želim taj novac, ne želim ga ni dirnuti. Ne želim zaraditi ni cent zbog nečije tragedije. Ja se više ne brinem o tome, već to rade odvjetnici. Cardiff me nikada nije ni kontaktirao. Nakon što je ugovor potpisan, ja više nisam odgovoran za igrača. Kada smo se opraštali bio je sretan. Cardiff je odgovoran za sve što se dogodilo", smatra predsjednik Nantesa.

Kita je, kako sam tvrdi, svaki mjesec uplaćivao 30 hiljada evra više na Salin račun, kako bi mu pokazao i dokazao da mu je jako vrijedan za tim.

"Svaki sam mjesec plaćao 30 hiljada evra i nikada nisam zauzvrat dobio ni hvala. Bilo je teško razgovarati s njim. Jesam li nešto propustio? Ne razumijem to. Radio sam to da ga motivišem, da bude još bolji u našem klubu. On mi je nakon šest mjeseci rekao da želi otići"

Novinar L'Equipea je takođe pitao predsjednika da objasni optužbe Saline porodice, koje smatraju da se loše ponio nakon što se dogodila tragedija.

"U potpunosti razumijem ljutnju majke. Želio sam joj izraziti iskreno saučešće i rekao sam da im mogu pomoći. Razumijem majku, no ne razumijem da sam ja glavni krivac u cijeloj priči, a ne Kardif? Šta je s tim?", zaključio je Kita.