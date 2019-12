U teškoj nesreći poginuo fudbaler iz Trinidada i Tobaga

Reprezentativac Trinidada i Tobaga Šejdon Vinčester preminuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći nakon što se aubomobilom u kojem su bile još tri osobe zabio u telefonski stub.

Prema pisanju tamošnjih medija, nesreća se desila oko šest sati ujutru, a nakon što se aubomobil zabio u stub, on je pao na automobil koji se nakon toga zapalio i eksplodirao.

U saobraćajnoj nesreći stradale su još tri osobe - njegova djevojka i još dva putnika, a svi oni bili su u automobilu tri sata nakon nesreće dok njihova tijela nisu izvučena.

"Ovo je tragična vijest za sve nas, neka njegova duša počiva u vječnom miru", poručili su iz Fudbalskog saveza Trinidada i Tobaga.

Tokom karijere, Vinčester je odigrao 24 utakmice za reprezentaciju Trinidada i Tobaga, a što se tiče klupskog fudbala igrao je za Konekšn i Song Lam u Vijetnamu, Jaru i SJK u Finskoj, Mursielagos u Meksiku i Kapaz u Azerbejdžanu, prenosi "Klix.ba".

Tragic and Heartbreaking news just coming to hand. Trinidad and Tobago forward Shahdon Winchester has been confirmed as one of the persons who have died in a vehicular accident this morning in Gasparillo. This is truly tragic news for us. May his Soul Rest In Eternal Peace. pic.twitter.com/VjlWp0VbE7