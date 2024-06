UEFA EURO 2024: Hrvatska

Hrvatska je zabeležila šesti uzastopni nastup na EURO i drugi pod Dalićem poslije pobjede od 1-0 protiv Jermenije poslednjeg dana kvalifikacija. Ispali su u osmini finala u posljednja dva nastupa u finalu Evropskog prvenstva.

Kapiten i talisman Luka Modrić mogao bi da nastupi na svom devetom velikom međunarodnom turniru.

Zlatko Dalić, smatran vjerovatno najvećim trenerom u istoriji hrvatske reprezentacije, svoju zemlju vodi od 2017. Za to vrijeme vodio ih je do finala Svjetskog prvenstva 2018. i trećeg mjesta na istom turniru četiri godine kasnije, a na to i finale UEFA Lige nacija 2023.

Kada je u pitanju posljednje učešće na ovom takmičenju, ono iz 2020., Hrvatska je svoj put završila u rundi 16.

Statistički podaci

Najviše nastupa za Hrvatsku na EP ima ko drugi do Luka Modrić koji ima 13 odigranih utakmica.

Što se tiče postizanja golova, tu kolonu predvodi Ivan Perišić koji sa četiri postignuta gola.

Hrvatska se nalazi u Grupi B sa Španijom, Italijom i Albanijom.

