UEFA EURO 2024: Rumunija – Maksimizacija limitarnih resursa

Nakon što nije uspjela da se kvalifikuje za posljednje izdanje turnira, Rumunija je obezbijedila plasman na EURO 2024 pobjedom protiv Izraela u Mađarskoj. Oni će se nadati da će ponoviti svoje heroje sa EURO – a 2000, gdje su napredovali iz grupe koja se sastojala od Portugala, Engleske i Njemačke prije nego što su ispali od Italije u četvrtfinalu.

Na čelu reprezentacije Rumunije nalazi se Edvard Jordanesku. On je stekao reputaciju veoma marljivog trenera i osvojio je tri trofeja dok je bio na čelu CFR Kluž od decembra 2020. do juna 2021. Imenovan je za trenera Rumunije u januaru 2022. i odveo ih do njihovog petog EURO – a nakon što su propustili EURO 2020. Njegov tim je ostao neporažen tokom svoje kampanje u Grupi I.

Ime koje se ističe na ovom spisku jeste defanzivac Radu Dragušin. On je trenutno ime broj jedan u Rumuniji, pošto je u januaru prešao u Totenhem. Iako je jedan od mlađih igrača u postavi, 22-godišnjak je jedna od najvećih nada zemlje.

Statistički podaci

Najviše nastupa na Evropskim prvenstvima ima Džordž Hađi koji je upisao osam utakmica.

Kada je riječ o golovima tu je sa dva gola najbolji Bogdan Stancu.

Rumunija se nalazi u Grupi E sa Ukrajinom, Slovačkom i Belgijom.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.