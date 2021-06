UEFA: Eriksen u bolnici u stabilnom stanju

KOPENHAGEN - Kapiten fudbalske reprezentacije Danske Kristijan Eriksen nalazi se u bolnici i u stabilnom je stanju, objavila je UEFA putem Twitter naloga.

"Igrač je prebačen u bolnicu i stabilizovan je", navela je UEFA.

Reprezentativac Danske iz redova Intera se srušio u 43. minutu utakmice grupe B protiv Finske (u tom trenutku bilo je 0:0), a medicinski tim je utrčao i reanimirao ga, a onda je Danac iznesen u svjesnom stanju sa terena stadiona u Kopenhagenu "Parken" sa maskom za kiseonik, držeći se za glavu.

Sastanak obe reprezentacije, zvaničnika utakmice o tome šta će se dalje dešavati će se održati u 19.45.

Još se ne zna da li će meč biti nastavljen.

Nakon ovog meča, planirano je da u grupi B igraju Belgija i Rusija, od 21.00.

Povezana vijest: Eriksen svjestan iznesen sa terena, navijači još na stadionu

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET. The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.