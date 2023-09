UEFA: Rusi će se vratiti kada stane rat

Ruski klubovi i reprezentacija te zemlje vratiće se na međunarodnu scenu kada bude završen rat u Ukrajini. kazao je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin i ponovio je da ne postoji drugačiji scenario.

UEFA ima nultu toleranciju ne samo prema klubovima, već i sponzorima iz Rusije. Nekoliko dana po ulasku ruske vojske na teritoriju Ukrajine raskiuta je i saradnja sa "Gaspromom".

"Jednostavno je to moralo biti urađeno kao nekakav simboličan čin. Teško je nakon početka rata oko stadiona, gdje stotine miliona ljudi gleda utakmice, dati reklamu za ovu kompaniju. Žao mi je što je tako, ali mi smo to morali da učinimo. Ali isto tako je činjenica da po tom pitanju najviše vape oni koji još kupuju plin od te iste kompanije“, rekao je Slovenac u razgovoru za Sportklub.

Odbacio je sugestiju da je UEFA morala da razmotri podobnost sponzora i prije izbijanja konflikta.

"Ovo mi se čini kao čisti populizam. Ni Evropa nije baš svjetski prvak u ljudskim pravima. A populisti kojima su puna usta s kim ne treba poslovati, rade to isključivo radi samopromocije. Fudbalu dajemo 97 odsto novca koji zaradimo i učiniću sve da se ovaj sport dalje razvija“, rekao je Slovenac na čelu jedne od najjačih svjetskih sportskih asocijacija.

Povodom nedavne afere u Španiji, Čeferin je još jednom istakao da je ženskom fudbalu potreban kodeks ponašanja koji bi jasno postavio granice prihvatljivog i odredio posljedice kada se pređe granica.

"Ono što je Rubijales učinio bilo je neprimjereno i nerazumljivo. Ali kad sam pročitao da je to krivično djelo… Kao advokatu, to mi se čini potpuno nelogičnim. Vi ste ovu priču doveli do ove važnosti putem medija", naveo je Čeferin.