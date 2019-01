UEFA objavila izvještaj za 2017: Klubovi u Evropi zaradili 20,11 milijardi evra

Mančester junajted možda po rezultatima više nije "krem de la krem" evropskog fudbala, ali kada je novac u pitanju - i dalje su prvi. UEFA je objavila da su "crveni đavoli" najviše zaradili u 2017, a u isto vrijeme su i najveći dužnici. Klubovi širom Evrope zaradili su čak 20,11 milijardi evra.

Evropska kuća fudbala je objavila finansijski izvještaj evropskih prvoligaških klubova i u njega je uključeno 710 klubova širom Starog kontinenta. Prema najnovijem stanju, pomenuti klubovi su zaradili 20,11 milijardi evra, a vjerovali ili ne - polovina ovog novca otišla je u 30 najbogatijih klubova u Evropi. To je samo još jednom pokazalo da se iz godine u godinu povećava jaz između bogatih i siromašnih klubova.

Kao što smo rekli, najviše je zaradio Mančester junajted, i to čak 676 miliona evra, ali to je 13 miliona evropskih novčanica manje u odnosu na 2016. godinu. Ipak, "crveni đavoli" su i najveći dužnici, a dug iznosi 459 miliona evra, i to neto. Kada je zarada u pitanju, odmah iza Junajteda je Real Madrid sa 675 miliona evra, a top pet zatvaraju Barselona (649), Bajern (588) i Mančester Siti (558). S druge strane, po dugovima Junajtedu društvo prave Inter (438), Atletiko Madrid (391), Juventus (289), Milan (272)...

Najveći novac po tradiciji se vrti u Premijer ligi Engleske. Njih 20 je zaradilo više od četvrtine ukupne cifre ili, bolje rečeno, tačno 5,34 milijarde evra. Daleko iz njih je Primera (2,9 milijardi), a dalje redom idu Bundesliga (2,8), Serija A (2,2), Liga 1 (1,6)...

Fudbal se igra za navijače, a klubovi veliki novac zarađuju upravo od njih - 15 odsto od 20,11 milijardi, tačnije 2,9 milijardi evropskih novčanica. ESPN je izračunao da na osnovu svega PSŽ najviše "guli" navijače i od svakog koji dođe na utakmicu zaradi prosječno 86,9 evra, a zatim slijede Čelsi (86,7) te Arsenal (85,1). Tradicionalno najgledanija ekipa je Borusija Dortmund, koju je u sezoni 2017/18. prosječno gledalo 79.496 posjetilaca po meču, a zatim slijede Bajern (75.000), Mančester junajted (74.976), Totenhem (67.953), Barselona (66.603)... Bez obzira što imaju treću posjetu po meču, Junajted je sakupio najviše gledalaca. "Crvenim đavolima" je u tome uspjelo jer igraju jednu utakmicu više na svom terenu od rivala iz Njemačke. Junajted su gledala 1.424.544 gledaoca, a Dortmund 1.351.432. Top pet zatvaraju Totenhem (1.291.107), Bajern (1.275.000) i Barselona (1.265.457).

Igra brojki najbolje se vidi kada se prvenstva posmatraju kroz prizmu gledalaca. Premijer ligu je pratilo najviše gledalaca, i to čak 14.557.667, ali je prosječno najgledanija Bundesliga sa 44.511 osoba po meču. Razlika je u tome što klubovi Premijer lige imaju 380 domaćih utakmica u prvenstvu, a u Bundesligi se igra 306. Najviše gledalaca na jednom meču tokom prošle sezone mogli smo vidjeti u Primeri, i to 97.939. Jasno je da se radi o derbiju Barselone i Real Madrida, igranom na "Nou Kampu".

Veliku ulogu u prihodima klubova naravno imaju sponzori. Kompanije koje se bave klađenjem su sponzori barem jednog kluba u 26 od 54 evropske lige. Najviše ih ima u Bugarskoj, gdje su sponzori u 10 od 14 klubova u najjačem rangu takmičenja. Naravno među najmnogobrojnijim sponzorima su kompanije iz oblasti finansija (banke i osiguravajuća društva), avionske agencije, automobilske kompanije te razne kompanije koje se bave energijom, telekomunikacijama, turizmom, industrijom... Od sponzora klubovi širom Evrope su zaradili 4,6 milijardi evra.

Osim prodaje ulaznica i sponzora, u pomenutih 20,11 milijardi evra ulaze redom TV prava (7,5 milijardi), nagrade od UEFA (2,1), reklame (1,6), dok na ostale prihode ide 1,4 milijarde evra.

Brojke

20,11 milijardi evra zaradilo 710 klubova širom Evrope

20 klubova engleske Premijer lige zaradilo 5,34 milijarde evra

86,9 evra po meču zaradio je francuski prvak PSŽ

1.424.544 gledaoca ukupno su gledali Junajted prošle sezone

97.939 gledalaca imao je najgledaniji meč prošle sezone

10 od 14 klubova u Bugarskoj ima sponzora iz svijeta klađenja