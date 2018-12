UEFA objavila najboljih 11 u Ligi šampiona

UEFA je objavila najbolji tim Lige šampiona od početka takmičenja do sada, a na njoj dominiraju igrači iz Španije.

Kriterijum je bio najveći broj nominacija za tim godine i izbor je takav da su u njemu samo tri igrača koji su tokom karijere igrali u Premijer ligi.

Najbrojniji su igrači Reala i Barselone, klubova koji su od poslednjih deset trofeja Lige šampiona zajedno osvojili čak sedam.

Na golu je sadašnji čuvar mreže Porta, Iker Kasiljas, koji je svoju igračku slavu stekao kao golman kraljevskog kluba iz Madrida.

Odbranu čine Serhio Ramos, Karles Pujol, Žerar Pike i Filip Lam, jedini koji u poslednoj liniji nije bio član Barselone ili Reala, već Bajerna.

Na sredini su nekadašnji kapiten Liverpula Stiven Džerard , zatim bivši kreatori igre Barselone Ćavi Ernandez i Andres Inijesta.

Udarni trio čine Kristijano Ronaldo, Tjeri Anri i naravno, Lionel Mesi.

Nema sumnje da se radi o fantastičnih 11 koji su godinama unazad davali veliki doprinos u takmičenju kakvo je Liga šampiona.

Says it all that Uefa included Gerrard in its ultimate team. Shows how much he was respected by non top 6 twitter fans pic.twitter.com/QNQ22lz42z