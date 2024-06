UEFA odabrala najboljih 11 igrača ovogodišnje Lige šampiona

Real Madrid je u finalu Lige prvaka na kultnom Vembliju slavio protiv Borussie Dortmund, te tako došao do 15. naslova prvaka ovog takmičenja.

UEFA je u najboljih jedanaest uvrstila po četiri igrača iz ekipa koje su se našle u finalu, dok je za igrača najelitnijeg klupskog takmičenja izabran Realov Vinicius Junior.

Priznanje za najboljeg mladog igrača odlazi u isti klub Judeu Bellinghamu, prenosi UNA TV.

Ekipu sezone najelitnijeg klupskog takmičenja u Evropi čine sljedeći igrači:

Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Dani Carvajal (Real Madrid), Antonio Rudiger (Real Madrid), Mats Hummels, (Borussia Dortmund), Ian Maatsen, (Borussia Dortmund), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Vitinha (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern), Vinicius Junior (Real Madrid)

