UEFA odlučila: Rumunski arbitar ipak nije rasista

Teško da je bilo ko u međuvremenu uspio da zaboravi dešavanja sa meča Lige šampiona između PSŽ-a i Basakšehira u Parizu. Prilikom jedne standardne sudijske intervencije, arbitri iz Rumunije napravili su pravi skandal zbog kojeg su svi igrači napustili teren i nisu željeli da završe meč, sve dok oni ne budu odstranjeni.

Naime, Sebastijan Koltesku je glavnom arbitru ovog duela Ovidiju Haceganu naglasio da žuti karton treba da dobije "crni tip" sa klupe, što se nimalo nije svidjelo Pjeru Vebu, na kojeg se ova opaska odnosila.

Činilo se da Rumune nikada više nećemo gledati na evropskoj sceni, ali su Vebo i Koltesku uspjeli da preko telefona izglade odnose, pošto je rumunski sudija objasnio fudbaleru značenje ove riječi na matičnom jeziku.

Naravno, stvar u svoje ruke preuzela je i UEFA, koja je donijela i konačnu presudu. Kako pišu rumunski mediji, Evropska kuća fudbala zaključila je da nema elemenata rasizma i da je sve bio nesporazum zbog nerazumijevanja matičnog jezika arbitra.

Procijenjeno je da "ala negru" što je sudija izgovorio u tom nezgodnom momentu, bila samo jedna od smjernica Haceganu kako bi znao koga tačno da opomene. Nije bilo nikakve želje da se Pjer Vebo na bilo koji način uvrijedi.

Sve u svemu, Koltesku je prošao bez ikakve kazne, ali je ipak opomenut da je njegovo ponašanje bilo neprijatno prema akterima i da u narednim mečevima "bira" riječi koje će uputiti fudbalerima i arbitrima, prenosi "Telegraf.rs".

#Uefa disciplinary cmte has announced that Sebastian Coltescu word “negru” against Basaksehir’s assistant coach Webo was not racist. Saying the word has no bad meaning in #Romanian language. Sovre and Coltescu will now face charges of 'foul language'. pic.twitter.com/BDck6FVavI