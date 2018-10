UEFA povećala premije Lige nacija za 50 posto

Čelnici Uefe odlučili su dodatno povećati nagradni fond za ovosezonsko izdanje Lige nacija, pa će tako konačni pobjednik ovog takmičenja u junu zaraditi 10,5 miliona evra.

U kvalitetno najjačoj Ligi A svaka ekipa je trebala inkasirati 1,5 miliona evra, no to je sada povećano na 2,25 miliona evra. Reprezentacije koje participiraju u Ligi B umjesto milion će dobiti 1,5 miliona evra, dok će sve selekcije iz skupine C zaraditi 1,125 miliona evra umjesto do sada planiranih 750 hiljada evra. Reprezentacije iz Lige D umjesto 500 hiljada, dobiće 750 hiljada evra.

Pobjednik svake skupine u Ligi A dobiće dodatnih 2.25 miliona evra (umjesto planiranih 1,5 miliona evra), pobjednik Lige B zaradiće 1,5 miliona evra (umjesto planiranih milion evra). I pobjednici Liga C i D će zaraditi više nego što su čelnici Uefe planirali; osvajač Lige C će dobiti 1,125 milion evra (prije bilo 750 hiljada evra), a pobjednik Lige D 750 umjesto 500 hiljada evra.

Najbolje četiri reprezentacije iz Lige A plasiraće se na završni turnir koji će se održati u junu 2019. godine, a one će tu imati priliku i za dodatnu zaradu. Po 'novim tarifama', konačni pobjednik Lige nacija dobiće još šest miliona evra, finalist 4,5 miliona evra, trećeplasirana selekcija ovog takmičenja 3,5 miliona evra, a četvrtoplasirana ekipa prvog izdanja Lige nacija još 2,5 miliona evra, piše Goal, prenosi N1.