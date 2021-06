UEFA ukinula pravilo gola u gostima

U takmičenjima pod okriljem UEFA novoj sezoni (2021/2022) na snazi više neće biti pravilo gola u gostima.

Dakle, golovi u utakmicama koje se igraju na prolaz — u kvalifikacijskoj i nokaut fazi — vrijediće isto, neovisno o tome jesu li postignuti na domaćem ili gostujućem terminu.

Dueli u kojima će nakon dvije utakmice obje ekipe imati isti broj postignutih golova ići će u produžetke, kao i do sada, a po potrebi će se izvoditi i jedanaesterci.

Inače, pravilo gola u gostima je uvedeno 1965. godine, a više je puta bilo predmetom kritika i okidačem kontroverznih situacija.

Golovi u gostima tako više neće biti niti kriterijum kod plasmana u grupi, a UEFA je ovu odluku opravdala statistikom: od 1970. do danas razlika u prednosti između domaćeg i gostujućeg terena bila je u stalnom padu.

