UEFA za obnovu infrastrukture namijenila 775 miliona evra: Bh. fudbalu 14,1 milion

Solidarni i razvojni fond UEFA "HatTrick V" mogao bi N/FS BiH da donese 14,1 milion evra u periodu od 2020. do 2024. godine. Ovaj fond postoji već godinama i savezima pomaže u rješavanju infrastrukturnih problema.

Krovna kuća evropskog fudbala na redovnom kongresu u Bratislavi objavila je iznos na koji može da računa svaka od 55 članica i za period od čestiri godine kroz ovaj program bi trebalo da bude uloženo 775 miliona evra, što je skoro 30 odsto veći iznos od prethodnog. Svaka fudbalska asocijacija može da računa na najviše 14,1 milion evra, koje može da utroši u infrastrukturu, i to na izgradnju terena, stadiona, trening centara... Program "HatTrick" postoji od 2004. godine i dosad je u UEFA preko prva četiri razvojna programa u nacionalne saveze uložila preko 1,8 milijardi evra. To znači da je svaki savez, uključujući i N/FS BiH, dosad mogao da iskoristi preko 30 miliona evra. Svaki "HatTrick" traje po četiri godine i iz fonda u fond je rastao iznos koji su dijelile kuće fudbala.

"HatTrick I" je trajao od 2004. do 2008. i tada je budžet bio 301,6 miliona evra. "HatTrick II" je počeo 2008. i na snazi je bio do 2012. i tada su savezi mogli da računaju na 408,1 miliona evra. "HatTrick III" je garantovao 498,2 miliona evra i trajao je od 2012. do 2016. Još je aktuelan "HatTrick IV" i to do 2020, a ukupno će nacionalne kuće fudbala moći da računaju na 610,5 miliona evropskih novčanica.

Osim iznosa iz ovog fonda, kasa N/FS BiH može da bude punija za najmanje 9,25 miliona evra ukoliko reprezentacija izbori plasman na Evropsko prvenstvo 2020. godine. UEFA je tradicionalno povećala nagradni fond za prvenstvo Starog kontinenta, koji sada iznosi 371 milion evropskih novčanica.

Ovaj iznos će da dijele 24 učesnika Evropskog prvenstva, i to pomenutih 9,25 miliona evra će dobiti svaka selekcija koja se kvalifikuje, dok će nagrada biti mnogo veća, što zavisi od rezultata na prvenstvu. Pobjeda i remi u grupnoj fazi će da donese 1,5 miliona, odnosno 750.000 evra. Dodatna dva miliona će dobiti svaki tim koji se plasira u osminu finala, dok četvrtfinale donosi 3,25 miliona evra. Po pet miliona će dobiti četiri polufinalista. Ona selekcija koja na "Vembliju" podigne pehar dobiće još 10 miliona, a poraženi sedam miliona evra.

Ovo su bile samo neke odluke nakon UEFA kongeresa u Bratislavi, dok će naredni biti 7. februara u Rimu.

Vrijednosti "HatTricka"

Program period vrijednost u milionima evra

"HatTrick I" 2004 - 2008. 301,6

"HatTrick II" 2008 - 2012. 408,1

"HatTrick III" 2012 - 2016. 498,2

"HatTrick IV" 2016 - 2020 610,5