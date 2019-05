UŽIVO: Poluvrijeme, Barsa na 45 minuta od finala

Fudbaleri Liverpula i Barselone igraju na Enfildu revanš meč polufinala Lige šampiona.

40 + 5' - Poluvrijeme. Ostaje još 45 minuta nade za Liverpul. Barsa na pragu finala.

40 + 4' - Sjajna šansa za Albu poslije fantastičnog proigravanja Mesija, izašao je bek Barse sam na golmana Liverpula, ali Alison sjajno interveniše.

43' - Novi šut Robertsona, lopta pogađa Vidala u ruku dok je uklizavao i odlazi za malo pored stative. Šaćiri je loše izveo korner.

35' - Nova "sporna" situacija u kaznenom prostoru Barselone, ponovo je pao Mane, ali sudija iz Turske je opet uvjeren da nije fauliran.

23' - Mane je pokušao da ubaci u sredinu ali se lopta odbilado Robertsona koji je raspalio, ali je Ter Štegen tijelom odbranio.

22' - Henderson je uspio da uputi opasan udarac ka golu barse, ali je lopta pogodila Pikea na sreću ter Štegena.

19' - Nova prilika. Mesi je raspalio po lopti sa ivice kaznenog ali je za malo bio neprecizan

18' - Dvije opasne prilike pred golom crvenih. Najprije je pokušao Kutinjo, ali je Alison odbranio, da bi potom u nastavku Mesi pokušao da gurne loptu u sredinu ali su defanzivci domaćih to presjekli.

16' - Mesi je ponovo bio u sjajnoj prilici, ali je postupio prilično neozbiljno. Pokušao je da se naštima na lijevu nogu, ali je to loše odradio pa je Matip pokupio loptu.

14' - Prva prava prilika Barselone. Zaprijetio je Mesi, ali je golman domaćih bio siguran i poslao loptu u korner

10' - Liverpul je i nakon postignutog gola nastavio s prtiskom. Loptu je u kaznenom primio Mane i pao nakon duela, ali je Čakir samo odmahnuo rukom.

7' - GOOOOOL - Liverpul vodi. Pritisak se isplatio. U šansi se našao Henderson, ali je njegov šut odbranio golman Barse. Međutim, na njegovu šalost na pravom mjestu se našao Origi koji je odbijenu loptu pospremio u mrežu.

