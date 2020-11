UŽIVO: Mitrović tragičar, Srbija bez EURA

Fudbaleri Srbije protiv Škotske u Beogradu igraju presudni meč za plasman na Evropsko prvenstvo.

Meč na stadionu "Rajko Mitić", sa početkom u 20.45, je "biti ili ne biti" za obje selekcije, koje na EURO čekaju više od dvije decenije. Obje selekcije su do ove prilike došle zaobilaznim putem. Bile su neuspješne u kvalifikacijama, ali su iskoristile dobre rezultate u C Ligi nacija i stigle do finala plej-ofa. Srbija je u polufinala bila bolja od Norveške u Oslu (2:1), dok je Škotska tek poslije penala eliminisala Izrael u Glazgovu. Pobjednik između Srbije i Škotske "nosi" sve i ide na EURO u D grupu sa Engleskom, Hrvatskom i Češkom, koja se igra u Londonu i Glazgovu.

Tekstualni prenos meča:

Penal serija:

- Siguran za Škote je Grifits.

- Uzvraća istom mjerom Tadić

- Mekgregor vraća prednost Škotima.

- Luka Jović siguran za 2:2.

- Mektominaj pogađa za 2:3

- Gudelj pogađa za izjednačenje.

- Mekburni siguran za 3:4.

- Aleksandar Katai trese mrežu za 4:4.

- Meklin pogađa za prednost Škotske - 4:5

- Nevjerovatno - Mitrović maši.

120' - Kraj meča. Slijede penali.

115' - Pokušava Katai. Izborio se za udarac sa 20ak metara, ali pravo u Maršala.

111 - Jović pored gola. Probao je glavom iz jako teške pozicije...

106' -Počeo je drugi produžetak.

Drugi produžetak

103' - Srbija se diže! I pritišće rivala. Sada je Katai bio u naletu i dobro gađao, ali je lopta otišla tik pored stative.

98' - Bilo je jako, jako blizu... Udapeo je "strijelu" sa oko 20 metara, ali je golman Maršal fantastično odbranio. Veliki pritisak Srbije.

97' - Udarac Mitrovića nakon novog kornera. Izblokiran je. Srbija dobija novi udarac iz ugla.

92' - U prvom produžetku Škoti prvi prijete. O'Donel je šutirao, ali je Rajković izbacio loptu u korner.

Drugo poluvrijeme

90' - GOOOOOL - Srbija je stigla do izjednačenja. Gol je postigao Luka Jović.

82' - Mitrović u šansi. Jako dobro je čuvan večeras..."Zalijepili" su se čvrsti defanzivci za njega. U ovoj šansi nije mogao ni da skoči koliko su ga vukli za dres...

77' - Pritisak Srbije. Sve je veća gužva ispred golmana Maršala, ali se Škoti uspješno brane. Pokušao je i Mitrović, ali nije uspio...

71' - Škoti mogli da riješe meč! Kristi je bio u velikoj prilici, ali je šutirao pored gola.

70' - Sergej pored gola Srbija je mogla do izjednačenja, ali je glavom Sergej pogodio spoljni deo mreže.

65' - Škotska "umrtvila" meč. Nevjerovatno kako Srbija troši vrijeme. Meč na "Marakani" je usporen, Srbija nema ama baš nikakvu ideju, niti inicijativu. Ostrvljani drže sve pod kontrolom.

52' - Gol - Vode Škoti. Rajan Kristi je strijelac. Sasvim zasluženo, mora da se prizna. Namještao se fudbaler Seltika, imao puno vremena i preciznim udarcem od stativu pogodio za 0:1. Suknjice su najavile vođstvo samo minut ranije kada je Endrju Robertson promašio zicer.

49' -Gudelj je požutio.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

Prvo poluvrijeme

45' - Završeno je prvo poluvrijeme.

43' - Loše je odreagovao Milinković-Savić. Prošao je Tirni, a fudbaler Lacija je loše udario loptu poslije centaršuta. Srećom, Rajković ju je pokupio.

39' - Škotska se organizovano brani i teško ih je "probiti". Lopta kruži oko njihove odbrane.

32' - Rajković brani! Standardna akcija Škota posle duge lopte. Mekgin je bio u dobroj šansi, ali je Rajković odbranio. Vrlo lako je moglo da bude 0:1.

28' - Probao je i Mitrović. Iz teške pozicije glavom, ali nije bilo problema za Maršala.

22' - Odlična šansa za Srbiju. Dobro se gradio Mitrović, ostavio loptu Saši Lukiću na 18 metara, ali je vezista Torina šutirao tik pored stative. Šteta, bila je to dobra pozicija, posebno što je golman Maršal ostavio cijeli ugao.

17' - Srbija je konačno malo živnula i prenijela je težište pred gol Škotske. Falio je pas u završnici u dva opasna napada.

11' - Nakon izvedenog slobodnog udarca siguran je bio Rajković i uhvatio loptu.

10' - Prvi karton na utakmici. Milenković je nehotice udario rukom po licu Mekgina i rano zaradio žuti karton.

8' - Srbija teško dolazi do lopte. Uglavnom je kod gostiju, iako su bezopasni. Škoti su visoko izašli i u presingu su.

6' - Škoti su pokušali prvi da zaprijete. Kristi je centrirao, ali je Rajković bio skoncentrisan.

3' - Pojačava kiša, teren postaje sve natopljeniji.

1' - Počeo je meč na stadionu "Rajko Mitić"