UŽIVO: Srbija konačno malo živnula

Fudbaleri Srbije protiv Škotske u Beogradu igraju presudni meč za plasman na Evropsko prvenstvo.

Meč na stadionu "Rajko Mitić", sa početkom u 20.45, je "biti ili ne biti" za obje selekcije, koje na EURO čekaju više od dvije decenije. Obje selekcije su do ove prilike došle zaobilaznim putem. Bile su neuspješne u kvalifikacijama, ali su iskoristile dobre rezultate u C Ligi nacija i stigle do finala plej-ofa. Srbija je u polufinala bila bolja od Norveške u Oslu (2:1), dok je Škotska tek poslije penala eliminisala Izrael u Glazgovu. Pobjednik između Srbije i Škotske "nosi" sve i ide na EURO u D grupu sa Engleskom, Hrvatskom i Češkom, koja se igra u Londonu i Glazgovu.

Tekstualni prenos meča:

Prvo poluvrijeme

32' - Rajković brani! Standardna akcija Škota posle duge lopte. Mekgin je bio u dobroj šansi, ali je Rajković odbranio. Vrlo lako je moglo da bude 0:1.

28' - Probao je i Mitrović. Iz teške pozicije glavom, ali nije bilo problema za Maršala.

22' - Odlična šansa za Srbiju. Dobro se gradio Mitrović, ostavio loptu Saši Lukiću na 18 metara, ali je vezista Torina šutirao tik pored stative. Šteta, bila je to dobra pozicija, posebno što je golman Maršal ostavio cijeli ugao.

17' - Srbija je konačno malo živnula i prenijela je težište pred gol Škotske. Falio je pas u završnici u dva opasna napada.

11' - Nakon izvedenog slobodnog udarca siguran je bio Rajković i uhvatio loptu.

10' - Prvi karton na utakmici. Milenković je nehotice udario rukom po licu Mekgina i rano zaradio žuti karton.

8' - Srbija teško dolazi do lopte. Uglavnom je kod gostiju, iako su bezopasni. Škoti su visoko izašli i u presingu su.

6' - Škoti su pokušali prvi da zaprijete. Kristi je centrirao, ali je Rajković bio skoncentrisan.

3' - Pojačava kiša, teren postaje sve natopljeniji.

1' - Počeo je meč na stadionu "Rajko Mitić"