UŽIVO: Produžeci u Novgorodu

Fudbaleri Hrvatske i Danske od 20 sati igraju meč osmine finala Svjetskog prvenstva. Ulog je veliki, put u četvrtfinale najelitnijeg reprezentativnog takmičenja u fudbalu. Trenutan rezultat je 1:1.

Sastavi:

Hrvatska (4-2-3-1): Subašić - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić - Rakitić, Brozović - Rebić, Modrić, Perišić - Mandžukić.

Danska (3-4-3): Šmajhel – Kjer, Kristensen, M.Jorgensen – Dalsgard, Eriksen, Dilejni, Knudsen, - Poulsen, Brajtvajt, Kornelijus.

Tok utakmice Hrvatska – Danska pratite uživo na našem portalu:

1' - Argentinac Nestor Pitana je označio početak meča. Početni udarac su izveli Danci.

1' - GOOOOL - Danci vode. Šok za Hrvate. Nakon ubačaja iz auta nastala je velika pometnja u kaznenom prostoru "vatrenih". Najbolje se snašao Jorgensen koji je poslao loptu iza leđa Subašića.

4' - GOOOOL - Hrvati su ekspresno izjeddnačili iz prvog ozbiljnog napada. Sada je nastala pometnja u kaznenom prostoru Danske, kapiten Danaca pogodio je saigrača u glavu u pokušaju da ispuca loptu van šesnaesterca, a lopta se na njegovu nesreću odbila do Marija Mandžukića koji trese mrežu.

12' - Prilika za Hrvatsku iz slobodnog udarca sa ivice kaznenog prostora. Perišić je šutirao, ali je zakačio živi zid pa je lopta otišla u korner.

13' - Nakon ubačaja Modrića iz kornera, Danci su uspjeli da otklone opasnost.

16' - Igra se uglavnom odvija u blizini gola Danske. "Vikinzi" nikako ne uspijevaju da se oslobode pritiska "vatrenih".

20' - Mandžukić je pao u kaznenom prostoru Danske, i tražio penal, ali ga nije dobio.

27 '- Danci su se konačno oslobodili pritiska i zaprijetili. Breitvajt je pokušao sa 3-4 metra od gola, ali je Subašić izašao kao pobjednik.

29' - Tri pokušaja Hrvatske u jednom napadu. Najprije je Rakitić raspaslio, a Šmajhel je odbranio. Potom je pokušao i Rebić ali Šmajhel ponovo brani, da bi na kraju Perišić poslao loptu preko gola.

33' - Strinić je krenuo u solo prodor, ali se sapleo na nekih 6-7 metara od gola i izgubio loptu.

38' - Nakon prekršaja nad Rebićem Modrić je ubacio loptu sa desne strane. Najviši u skoku bio je Dejan Lovren i šutirao glavom. lopta je za malo prozujala pored lijeve stative.

42' - Eriksen je pokušao da ubaci loptu ali ju je poslao u gol-aut. U finišu prvog dijela, gledamo blagi pritisak Danske, ali bez pravih prilika.

44' - Čim su se oslobodili "vatreni" su zaprijetili. Ponovo je šutirao Ivan Rakitić, ali se opet istakao Šmajhel na golu Danske i umirio njegov udarac.

48' - Kraj prvog poluvremena. Gledali smo 45 minuta uzbudljive igre sa dva rana pogotka i uz dosta trčanja i prilika. Hrvatska je uspjela da se oporavi od gola iz prvog minuta i nešto više je prijetila protivniku, ali nije mogla do preokreta. Danci su takođe imali svoje šanse, ali su "vatreni" uspjeli da se odbrane svaki put.

Drugo poluvrijeme:

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

50' - U uvodnim minutima drugog dijela nešto opreznija igra na obje strane za razliku od početka utakmice.

56' - Prvo uzbuđenje u nastavku. Da je Brajtvajt bio malo sigurniji mogao je ozbiljno da ugrozi "kockaste", ali se spetljao i nespretno poslao loptu u gol-aut.

61' - Danska je nešto ofanzivnija u drugom poluvremenu, ali i dalje nema pravih stopostotnih prilika.

63' - Dilejni je sam skoro s polovine terena ušao u kazneni prostor Hrvatske, ali nije mogao dalje. Pokušao je da doda loptu, ali su to igrači Hrvatske spriječili.

72' - Konačno malo uzbuđenja u nastavku. Poulsen je dodao loptu Jorgensenu koji sa desetak metara šutira u odlično postavljenog Subašića.

73' - Poulsen je sada ostavio loptu za Eriksena, ali je on uputio "traljav" udarac pored gola Hrvatske. Mogao je i morao bolje.

77' - Vrsaljko je pokušao da ubaci po zemlji, ali su to presjekli defanzivci Danske i odbili je do Modrića koji šutira pored gola.

78' - Modrić je uputio loptu do Rebića koji šutira, a ponovo je siguran bio Šmajhel.

84' - Pivarić je ubacio sa lijeve strane na Glavu Perišiću, ali je ovaj bio neprecizan.

85' - Blagi pritisak "kockastih", ali se "vikinzi" dobro brane.

86' - Rebić je na desnoj strani izveo nekoliko sjajnih driblinga i poslao loptu u sredinu. Defanzivci Danske su to pokupili u zadnji čas ispred Mandžukića.

91' - Četvrti sudija je pokazao da će biti tri minuta nadoknade.

92' - Rakitić se izborio za šut sa nekih dvadeset metara od gola. Lopta je prohujala kraj desne stative.

93' - Nakon korenra za Dansku, lopta se odbila na nogu Brejtvajta, ali on šutira pored gola.

93' - Sudija je odsvirao kraj. Gledaćemo produžetke.

Hrvatska je poprilično dominantno prošla kroz grupnu fazu takmičenja i sa prvog mjesta došla do "bitke" sa čeličnim "vikinzima", koji su pokazali veliku disciplinu, posebno u odbrani.

Već na startu Mundijala "vatreni" su pokazali da mogu mnogo. Iako rezultat od 2:0 nije govorio da je Hrvatska tako lako došla do pobjede, "kockasti" su opravdali ulogu favorita i pokazali da imaju timski kvalitet, a ne samo zvučna imena. Potom je uslijedila pobjeda nad "velikom" Argentinom. I to kakva. Na spektakularan način Hrvati su nadigrali "gaučose", gotovo im ne dajući priliku da ugroze njihov gol. Njihova timska igra u ovoj utakmici je došla posebno do izražaja, kako u napadu, tako i u odbrani. Na kraju grupne faze pao je i "tvrdi" Island, Hrvatska je ovjerila prvo mjesto. Slavili su "vatreni" sa 2:1, a iako je do pobjede došla u devedesetom minutu, ova utakmica svakako ne oslikava pravu snagu Hrvatske, jer je Dalić znatno izmijenio tim u odnosu na prva dva meča. Od startnih jedanaest, utakmicu protiv Islanda počela su samo trojica - Modrić, Kramarić i Perišić.

Sa druge strane, iako nemaju toliko zvučnih imena kao Hrvatska (najkvalitetniji i najpoznatiji igrači su im Simon Kjer, Kristijan Eriksen i Andreas Kristensen, te sjajni Kasper Šmajhel na golu), Danci su takođe pokazali da su pravi, i to veoma borben tim.

Tome u prilog govore i podaci da su "vikinzi" neporaženi u posljednjih 18 susreta, a sa Šmajhelom na golu u posljednjih sedam su primili samo jedan gol, i to onaj u drugom kolu grupne faze protiv Australije sa bijele tačke. Danska je do duela sa Hrvatskom došla sa dva remija i jednom pobjedom. Na startu je pao neugodni Peru minimalnim rezultatom, da bi potom Danci remizirali s Australijom - 1:1. Na kraju su "vikinzi" igrali bez golova sa snažnom i favorizovanom Francuskom, što možda najbolje oslikava čvrstinu Danske odbrane. Međutim, danski selektor Age Hareide za meč protiv "kockastih" najavljuje drugačiji pristup. Kaže, zadržaće čvrstinu u odbrani, ali će snažnije napadati. Ostaje da se vidi da li će u tome uspjeti.

Danci su kompletni u ovom susretu, dok Hrvati u meč ulaze bez Kalinića koji je ranije udaljen iz reprezentacije, a očekuje se i izostanak Pjace zbog povrede lista.

Pobjednik iz susreta Hrvatske i Danske snage će odmjeriti sa domaćinom Rusijom, koja je ranije poslije izvođenja penala izbacila Španiju. Opširnije o toj utakmici na OVOM LINKU.