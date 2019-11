UŽIVO Zvezda - Totenhem: Lo Selso dovodi "pijevce" u vođstvo

Fudbaleri Crvene zvezde igraju utakmicu 4. kola grupne faze Lige šampiona protiv Totenhema na stadionu "Rajko Mitić". Trenutni rezultat je 0:1.

Prije dvije nedjelje engleski tim bio je nemilosrdan i slavio je 5:0. Sada nas čeka drugačija utakmica, jer prvak Srbije nije isti tim kod kuće i na strani. Prije tačno godinu dana, Milan Pavkov je napravio čudo i sa dva gola na "Marakani" nokautirao čuveni Liverpul.

Ostaje da vidimo može li srpski šampion sličan podvig napraviti večeras protiv viceprvaka Evrope.

Tekstualni prenos utakmice možete pratiti na našem portalu:

34' GOOOL Lo Selso dovodi Totenhem u vođstvo. Nevjerovatan gol. Prvo je Hari Kejn pogodio stativu, lopta se odbila do Sona koji je izblokiran. Stiže opet do Kejna koji šutira neprecizno, ali Son uklizava i udara je koljenima, ali on pogađa prečku. Opet se lopta odbija do igrača Totenhema, ovaj put do Đovanija Lo Selsa koji je konačno zakucava u mrežu Zvezdinog gola.

30' Sudija vadi žuti karton, Erik Dajer ga je dobio.

29' Son je primio preciznu loptu, ali mu je jedan od obrambenih oduzeo loptu. Sjajna obrambena reakcija Zvezde.

28' Dušan Jovančić je srušio protivnika klizećim startom. Karlos Del Sero je zaustavio igru i odlučio samo ga upozoriti.

26' Totenhem nastavlja sa ofanzivom. Pritisak vrši iz prekida, ali nisu iskoristili slobodan udarac iz odlične pozicije i korner u nastavku akcije.

23' Paulo Gazaniga skida loptu koju je uputio Milan Pavkov po sredini gola nakon odbijanca. Iako je uputio niski udarac s velike blizine, golman Totenhema uspijeva obraniti svoju mrežu.

22' Odlično je loptu primio Heung-Min Son. Primio je pas na ivici šesnaesterca i pucao desno pored gola.

20' Totenhem u potpunosti kontroliše igru, strpljivo gradi akcije oko Zvezdinog šesnaesterca, za sada bez izglednih šansi.

18' Đovani Lo Selso je centrirao u šesnaesterac, ali je Zvezdina obrana izbila loptu. Korner za Totenhem. Gosti izvode udarac iz ugla, ali je Milan Borjan presjekao loptu.

14' Prva ozbiljna šansa na utakmici. Kejn je ostao nemarkiran na ivici šesnaesterca nakon centaršuta. Šutirao je odmah pokraj desne stative. Ostaje 0:0.

9' Hari Kejn je snažno ušao u duel, i sudija mu je svirao nepropisan start. Totenhem drži posjed lopte uz kratke paseve.

7' Totenhem preuzeo terensku inicijativu, ali trenutno bez konkretne akcije na Zvezdinoj polovini terena.

4' Huan Fojt poslao poslao kvalitetan pas u šesnaesterac, Zvezde ali je obrana beograđana presjekla je loptu i otklonila opasnost.

1' Sudija je dao znak i meč na "Marakani" je počeo. Prvi udarac izvela je Crvena zvezda. Stadion je pun kao šibica.

Sastavi

Zvezda: Borjan – Rodić, Degenek, Milunović, Gobeljić – Jovančić, Petrović – Van la Para, Marin, Garsija – Pavkov Rezerve: Popović, Pankov, Žander, Vulić, Kanjas, Boaći

Totenhem: Gazaniga – Rouz, Sančes, Dajer, Fojt – Ndombele, Sisoko – Ali, Lo Selso, Son – Kejn Rezerve: Vorm, Aldervireld, Dejvis, Sesenjon, Skip, Eriksen, Mura

Sudija: Karlos del Sero Grande

Asistenti: Huan Karlos Juste, Roberto Alonso