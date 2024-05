Udarac za Hrvatsku pred EURO

Nikola Vlašić najvjerojatnije neće igrati na Evropskom prvenstvu.

To je informacija koja kruži nakon što je veznjak Torina obavio magnetnu rezonancu. Prve procjene doktora govore kako će izvan terena biti dva do tri mjeseca. Međutim, to zasad nije službeno jer Vlašić čeka još jednu dijagnozu specijalista. Dakako, budući da je on borac sigurno je voljan učiniti sve da se vrati na vrijeme ne bi li se stavio na raspolaganje selektoru Zlatku Daliću, ako bi se za to ukazala ikakva šansa.

Vlašić ima 55 nastupa za A reprezentaciju i postigao je osam golova. Bio je strijelac i nedavno na turniru u Kairu gdje je Hrvatska osvojila prvo mjesto pobjedom nad Egiptom.

Za nacionalnu vrstu debitovao je još 27. maja 2017. godine, igrao je na Evropskom prvenstvu 2021. godine te ima bronzu sa Svjetskog prvenstva 2022. godine.

Iako već duže nije u ulozi startera, štaviše u pravilu ulazi s klupe, u proljetnom dijelu tekuće sezone igrao je dobar fudbal.

Zna igrati u veznom redu, pogotovo kao "desetka", ali i na desnom, nekad i lijevom krilu.

U aktualnoj sezoni Serie A ima u nogama 33 utakmice, od čega je započeo njih 30.

