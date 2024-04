Udineze ima novog trenera i u pitanju je legendarno ime

Udineze se razišao sa dosadašnjim trenerom Gabrijeleom Ćofijem koga će zamijeniti Fabio Kanavaro.

Ćofi je krajem oktobra preuzeo dužnost od Andree Sotila, ali je Udineze pod njegovim vođstvom dobio samo četiri prvenstvene utakmice.

