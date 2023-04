Uhapšena 22 navijača zbog haosa na utakmici Fejenord - Ajaks

AMSTERDAM - Holandska policija je uhapsila 22 navijača zbog bacanja predmeta i paljenja pirotehnike tokom fudbalskog meča Fejenord - Ajaks (1:2) koji je odigran u srijedu uveče u okviru polufinala Kupa, javila je televizija NOS.

Utakmica je obilovala incidentima sa tribina stadiona De Kajp, a najveći se desio sredinom drugog poluvremena, kad je upaljačem u glavu pogođen Dejvi Klasen.

Vezisti Ajaksa je rasječena glava, a meč je zbog toga bio prekinut više od 20 minuta, ali je na kraju ipak okončan na terenu.

The Ajax vs. Feyenoord match has been stopped after Davy Klaassen was hit by an object thrown from the stands. pic.twitter.com/nCneCLJyQF