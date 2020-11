Uhapšeni grobari koji su se slikali nad mrtvim Maradonom

Skandalozni snimci grobara sa mrtvim Dijego Maradonom naišli su na zgražavanje čitavog sveta, sa gnušanjem je postupak trojice muškaraca primljen i u Argentini, pa je policija ekspresno reagovala i uhapsila pomenutu trojku ljudi.

Argentinski mediji prenose da je policija izvršila racije na tri lokacije u Buenos Ajresu, u kućama gde žive trojica muškaraca sa fotografija, sva trojica su uhapšeni i svima su konfiskovani telefoni i ostali uređaji na kojima bi mogle biti skandalozne fotografije sa preminulim velikanom.

Najviše gneva među navijačima koji oplakuju odlazak legende, izazvao je momak, grobar, sa naočarima, koji je je sa ocem, uz širok osmeh, pozirao pored Maradoninog kovčega.

Klaudio Fernandez je ime oca ovog mladića, i on se našao na udaru javnosti, pa se brže bolje izvinjavao zbog kranje neljudskog gesta, ali teško da će sada, posle svega, bilo ko imati razumevanja za njegov postupak i ostalih.

Zanimljivo je da se u toku dana, po društvenim mrežama, čak pojavila informacija da su najokoreliji ultrasi Boke Juniors uhvatili i ubili dvojicu od trojice grobara koji su se slikali pored mrtvog Maradone i tako oskrnavili večni počinak jednog od najvećih fudbalera svih vremena.

Srećom, ova informacija se ispostavila kao netačna, ali je u Argentini bes prema ovim ljudima i dalje veliki, pa se spekuliše da su i zarad bezbednosti završili u policiji.

Kako bilo, protiv njih će biti podneta prijava zbog narušavanja privatnosti i očekuje ih ozbiljna novčana kazna, ali i ono što će ih daleko više boleti - večna sramota.

Diego Molina was one of the men working to prepare Maradona's body ahead of the private open-coffin wake but he ended up taking selfies with it. He has lost his job, received death threats and nolonger a citizen of Argentina. #BlizzUgandaNews. Full story: https://t.co/k7uGTdBa0I pic.twitter.com/cErMGVaQ0f