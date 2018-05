Ukrajinski Huligan provocirao, pa zaradio nokaut

Navijači su okupirali Kijevo. Hiljade engleskih i španskih navijača u ovom ukrajinskom gradu čekaju finale Lige šampiona između Liverpula i Reala.

A da sve ne protekne kako treba pobrinuli su se ukrajinski huligana koji su provocirali Engleze.

Zabilježeno je nekoliko napada na navijače Liverpula, a jedan zanimljiv događaj s kijevskih ulica dospio je i na internet.

Ukrajinski huligan maltretirao je navijača Liverpula, ali je ubrzo žestoko kažnjen.

Nakon napada na fana Redsa ušao je u sukob s prodavačem šalova. Huligan je krenuo ka njemu kako bi se fizički obračunao...

Međutim, prodavač šalova ga je jednim potezom patosirao, piše "Faktor.ba".

Thug in Kiev tries fighting random Reds - gets whats coming to him.



penchu, Reddit pic.twitter.com/Vuiv44cy0P