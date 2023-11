Uletio na meč Lige šampiona sa zastavom Palestine (VIDEO)

Jedan navijač prekinuo je meč između Kopenhagena i Mančester junajteda u Ligi šampiona.

On je u ruci nosio palestinsku zastavu, čime je skrenuo pažnju i pružio podršku ovoj zemlji u sukobu sa Izraelom.

Obezbjeđenje ga je jurilo po terenu "Parkena", da bi se na kraju sam predao pored aut linije.

Utakmica je ubrzo bila nastavljena, a navijač sklonjen sa terena.

| Pitch invader flies the Palestine flag above his head during Kopenhagen v Manchester United. pic.twitter.com/dtwXXZ96vJ