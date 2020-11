Umro Dijego Maradona

BUENOS AJRES - Jedan od najboljih svjetskih fudbalera svih vremena Argentinac Dijego Armando Maradona preminuo je danas od posljedica srčanog udara, potvrdio je njegov advokat.

Dijego Armando Maradona, najbolji argentinski i jedan od najboljih fudbalera svih vremena, je preminuo, javio je raije najveći argentinski medij "Klarin".

Argentinski list objavio je da je u Maradona preminuo 61. godini. Informaciju je potvrdio i brazilski CNN.

Mediji prenose da je Maradona prije dvije sedmice podvrgnut operaciji subduralnog hematoma na mozgu, nakon što je hospitalizovan zbog anemije i dehidracije. Ljekari su intervenciju izveli i najavili da slijedi period oporavka.

Nažalost, situacija se, očigledno, naglo pogoršala jer, kako javljaju lokalni mediji - Maradona je izgleda doživio srčani udar, a brza intervencija ljekara nije bila uspješna.

Maradona, po mnogima jedan od najvećih fudbalera svih vremena, vodio je Argentinu do osvajanja Svjetskog prvenstva 1986. godine koje je bilo vrhunac njegove velike karijere.

Čuveni fudbaler igrao je za nekoliko fudbalskih klubova, od kojih su najpoznatiji "Boka juniors", "Napoli" i "Barselona", a ljubitelji fudbala sjećaju se da su ga krasile nevjerovatne fudbalske sposobnosti.

Maradona je na Svjetskom prvenstvu postigao pogodak rukom protiv Engleske, koji je kasnije nazvan "Ruka Božija" i zbog kojeg je engleski tim eliminisan sa tog turnira.

