Umro Džek Čarlton

LONDON - Čuveni engleski fudbaler, junak Svjetskog kupa iz 1966. godine Džek Čarlton umro je u 85. godini u svom domu u Nortamberlandu, saopštila je njegova porodica.

Njegova porodica je u saopštenju navela da je Džek umro mirno sinoć u svom domu okružen porodicom.

Bivši odbrambeni igrač "Lidsa" bolovao je od limfoma i u posljednjoj godini imao je demenciju.

Jedan od najpopularnijih fudbalera Engleske je zajedno sa bratom Bobijem bio u pobjedničkom timu Svjetskog kupa u Vembliju 1966. godine.

On je za tim "Lids junajted" na teren izašao 773 puta tokom karijere koja je trajala 23 godine. On je za "Lids" postigao 96 golova, javlja "Skaj njuz".

Čarlton je kasnije bio uspješan menadžer fudbalske reprezentacije Irske.

Svi engleski klubovi uputili su izraza saučešća porodici Čarlton.

#LUFC are deeply saddened to learn club legend Jack Charlton passed away last night at the age of 85