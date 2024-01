Umro Mario Zagalo, legenda brazilskog fudbala

Mario Zagalo, legenda brazilskog fudbala, umro je u 92. godini.

Zauvijek će ostati zapamćen kao prvi fudbaler koji je osvojio Svjetsko prvenstvo kao igrač, a potom i kao selektor.

S nadimkom "profesor", Zagalo je čak igrao ključnu ulogu u četiri od pet svjetskih titula koje je Brazil osvojio.

Rođen je u Atalaji u Brazilu, 9. avgusta 1931. godine i osvojio je dva Mundijala kao igrač - u Švedskoj 1958. i u Čileu 1962. godine, a potom jedan kao menadžer u Meksiku 1970. godine i jedan kao pomoćni trener u SAD-u 1994. godine.

Uspjeh osvajanja naslova svjetskog šampiona kao igrač i kao trener nakon njega su ponovili još samo legendarni Nijemac Franc Bekenbauer (1974. kao igrač i 1990. kao trener) i Didije Dešamp (1998. kao igrač i kao trener 2018. godine).

Fudbalska federacija Brazila putem svog zvaničnog naloga objavila je da je legendarni fudbaler umro, ali nije naveden uzrok smrti poznatog Brazilca.

Goodbye Mario Lobo Zagalo. The only ever to win 4 World Cups, and that contributed to build the legend of Brazil throughout decades: 2 won as a player in 1958 and 1962; 1 as a manager in 1970, first ever to win both as player and manager; 1 as technical director in 1994 pic.twitter.com/ffPPVJ6HMY